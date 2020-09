Leisnig: Per App ins Online-Zeitalter

Leisnig

Die Stadt auf dem Berge will einen großen Satz nach vorn machen, was ihre Online-Präsenz anbelangt. Dabei hilft ihr jemand auf die Sprünge, der sonst auf den Dance Floors der Region beziehungsweise an den dortigen Pults und Playern in Aktion und als DJ Air Dice bekannt ist. Michél Krause, 28 Jahr alt und seit 1. April bei der Stadtverwaltung Leisnig für den IT-Bereich angestellt, hat eigens dafür eine App entwickelt.

Unter der Bezeichnung „Mein Leisnig“ ist sie ab Ende des Monats in den App-Stores für Apple sowie Android kostenlos abrufbereit. Und das ist nur ein Teil der völlig neuen Online-Präsenz von Leisnig.

Michél Krause entwickelte die App selbst. Als DJ Air Dice übernimmt er für ein Jahr die Gebühren für die App-Stores. Es ist zu bemerken, dass er für die Idee brennt: Eine App, die sofort auf neueste Informationen auf der Internetseite der Stadt verweist. „Mit der Seite wird die App auf jeden Fall gekoppelt sein,“ erläutert er. Und das wird eine andere sein als die aktuelle – wobei: Diese Bezeichnung auf die noch verwendete Homepage bezüglich Design und Aufbau nicht mehr so recht zutreffe meint der gelernte IT-System-Elektroniker. Und der Leisniger Bürgermeister vertraut ihm in diesen Dingen.

„Unser alte Homepage wird zum Jahresende abgeschaltet“, kündigt das Stadtoberhaupt an. Es komme ein würdiger Nachfolger. Die neue kommunale Online-Präsenz wird aus dem Demografie-Projekt Leben-Wohnen-Arbeiten in Leisnig“ gefördert. Sie soll die Teilhabe am öffentlichen Leben möglichst transparent und generationenübergreifend ermöglichen.

Teil des Projektes, einschließlich neuer Homepage, ist die App – als digitales Sahnehäubchen sozusagen. Denn die App schickt alle, die etwas wissen wollen, sofort auf die Leisnig-Seite. Dort sind dann direkt Buttons auffindbar zu Amtsangelegenheiten bis hin zu aktuellen Nachrichten. Krause schwebt ein Newsblog vor, mit interaktiver Komponente. Ob mit Kommentarfunktion oder ohne, sei noch zu entscheiden. Denn: Wie das Ganze mal begleitet und möglichst engmaschig betreut werden kann, müsse sich noch zeigen.

Im Bürgermeistergespräch wurde die App jüngst vorgestellt – im Grunde ist sie fertig, geht demnach als erster Teil des neuen Online-Projektes an den Start. Die Stadtverwaltung betreibt dann sozusagen ihr eigenes kleines Nachrichtenportal. In welchen Intervallen es mit Nachrichten bestückt werde, sei ebenfalls eine noch zu klärende Frage.

„Das Projekt trägt der Tatsache Rechnung, dass sich die Leute heute anders informieren als noch vor fünf oder zehn Jahren“, ist Krause überzeugt. Mit seinen 28 Jahren steht er auch eher Generation Smartphone näher. Dass die App auf jeden Fall mit der offiziellen Stadtseite verknüpft sein muss, stehe außer Frage. Schließlich soll sie ein Instrument dafür sein, einem altersmäßig breit angelegten Bevölkerungsanteil ohne großartiges Googeln auf die Seite zu helfen. Und letztlich seinen auch ältere Leute heute zunehmend mit Smartphone ausgestattet.

Für Tobias Goth hat die App eine weitere Begleiterscheinung: Sie könnte die Bemühungen der Stadt um die Besetzung des Gästeamtes entspannen. In der Form wie zuletzt sei es nicht mehr zeitgemäß, meint er. Und seit Jahresbeginn ist es auch nicht mehr besetzt. Eine Neubesetzung geriet im Zuge der Corona-Einschränkungen ins Hintertreffen. Zumindest den Informationsbedarf über Leisnig, seine Geschichte, touristische Angebote oder Amtsangelegenheiten fange die App gut ab.

Von Steffi Robak