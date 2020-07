Leisnig: Per QR-Code zum Online-Quiz auf Burg Mildenstein, bald auch App

Leisnig

Der Link ist gesetzt auf der Internet-Seite der Burg Mildenstein: Per 360-Grad-Quiz können sich die Seitenbesucher durch die Burg klicken. Mit dem QR-Code geht es auch. Die virtuelle Suche nach versteckten Gegenständen beginnt – ein Vorgeschmack auf mehr.

Dafür bewegt sich der Seitenbesucher durch eine Galerie aus Panorama-Fotos. Das Quiz ist Vorbote bewegter Bilder. Daran arbeiten Schüler der Leisniger Peter-Apian-Oberschule seit mehr als einem Jahr. Der virtuelle Video-Rundgang per Smartphone beziehungsweise die App dafür sollten längst am Start sein.

Corona-Vorsicht lähmt Projekt

Doch dann funkten all die Corona-Vorsichtsmaßnahmen dazwischen. „Alles dauert jetzt länger als vorgesehen. Die Apps für Android- sowie Apple-Geräte in die Stores zu bekommen, ist nicht mit drei Klicks erledigt“, sagt Marcel Weidlich vom Unternehmen 360 Grad aus Oelsnitz.

Der IT-Dienstleister ist mit der technischen Umsetzung, angefangen von Fotos bis hin zu Videos und Web-Auftritt beauftragt. Weidlich hat auch mit den etwa zehn beteiligten Schülern auf der Burg Mildenstein fotografiert und gedreht.

In Kürze App für Android- und Apple-Geräte

Für die Videosequenzen schrieben die Jugendlichen das Drehbuch, standen in historischen Kostümen vor der Kamera. Die Videos sollen noch in diesem Sommer ins Netz gehen. Mittels frisch geschaltetem Link, ab jetzt direkt von der Internetseite der Burg Mildenstein, geht es zum Quiz. Ist die App demnächst aus dem Store ladbar, geht es von da direkt zu den bewegten Bildern ins Netz.

Corona bremst Apple aus

Weidlich dazu: „Die App an den Start zu bringen, ist nach all der Arbeit hinter den Kulissen, vor allem der Schüler, der finale Akt des Projektes. Das hört sich einfacher an als es ist.“ Das gelte um so mehr, da Vorsichtsmaßnahmen wegen der Angst vor einer Corona-Pandemie bei beteiligten Unternehmen und Institutionen die Arbeitsabläufe erheblich verlangsamen. Das sei zum Beispiel mit Apple sehr deutlich zu spüren, so Weidlich.

Quiz zu Ferienbeginn einfach dran

Damit sich das 360-Grad-Projekt nicht weiter in die Länge zieht, entschieden die Initiatoren um Bernd Voigtländer vom Planungsamt des Landratsamtes Mittelsachsen und den Finanzierern der Fördergesellschaft Regio Döbeln: Vorab geht jetzt das Quiz online.

„Zu Ferienbeginn ist das einfach dran“, begrüßt auch Weidlich diese Entscheidung. Für Susanne Tiesler, Verwalterin der Burg Mildenstein, ist der Ferienstart ebenfalls der optimale Zeitpunkt, mit dem Quiz an die Öffentlichkeit zu gehen. „Ich freue mich natürlich um so mehr drauf, wenn später mit der App auch die Videos laufen“, sagt sie.

Clevere mit einem Preis dabei

Sie selber habe das Quiz in wenigen Minuten gelöst – Kunststück, denn sie kennt in der Burg Mildenstein jeden Winkel so gut, dass ihr kleinste Unstimmigkeiten in den Fotos auffallen.

So einfach ist das Quiz nämlich nicht zu knacken: In den Panoramafotos sind nachträglich eingebaute Gegenstände verborgen. Dies zu erkennen, gelingt manchmal erst auf den zweiten oder dritten Blick. Wer auf den Gegenstand klickt, gelangt zu einer Frage. Die korrekte Antwort führt wiederum zu Buchstaben, die zusammen ein Lösungswort ergeben... Alles andere erklärt sich von selbst. Tiesler: „Wer sich am Quiz beteiligt, und die korrekte Lösung per Mail schickt, der hat Chancen auf einen Preis.“

