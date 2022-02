Leisnig: Pilze finden im Winter – so geht’s

Leisnig

Was macht ein passionierter Pilzsammler im Winter? Er geht los und sammelt sich mal ein Körbchen voll, so wie Dieter Kunadt aus Leisnig. Er weiß, wo er hinschauen muss. Bei manchen Arten ist schon am Namen zu erkennen: Den gibt es auch, wenn es kalt draußen ist. Das trifft zu auf den Winterrübling.

Judasohr. Quelle: Dieter Kunadt

Da muss erst der Frost ran

Nach den ersten Frösten gedeiht der Winterrübling auf Laubholzstümpfen. Kunadt hat noch andere Winter-Favoriten, wie den Austernsaitling oder den violetten Rötelritterling.

Violetter Rötelritterling. Quelle: Dieter Kunadt

„Alle drei sind sehr schmackhaft, was auch auf das Judasohr zutrifft.“ An Letzterem würden sich die Geister scheiden – wegen seiner Konsistenz. „Es fühlt sich beim Draufbeißen tatsächlich ziemlich knorpelig an, als würde man auf einem Ohr kauen. Und das ist nun mal nicht jedermanns Sache“, lacht Kunadt. Außerdem springt der Pilz beim Braten manchmal aus der Pfanne.

Die Geschichte vom Judasohr

Zumindest erklärt sich durch die Ähnlichkeit mit einem Ohr ein Teil der Populär-Bezeichnung dieses Pilzes. Und es gesellt sich der Name einer biblischen Figur mit unrühmlicher Legende dazu. Wie der Evangelist Matthäus schreibt, habe sich der Jünger Judas an einem Baum erhängt, nachdem er zuerst Jesus den römischen Soldaten überliefert, dafür Geld eingestrichen und seinen Verrat nachher bereut habe.

Judasohr. Quelle: Dieter Kunadt

Winterpilze oft auf Holzsubstrat

Das Judasohr gedeiht in Mitteleuropa tatsächlich an Bäumen wie Birke und Ulme, häufig an Holunder. „Generell wachsen Winterpilze auf Holzsubstraten“, so Kunadt. Und das ist sein Tipp: Gerade im Winter nach verrottendem Holz zu schauen.

Den hatte schon Ötzi dabei

„Generell findet man Pilze, indem man ihre Baum-Partner kennt. Eiche, Buche und Birke sind mit dem Steinpilz vergesellschaftet.“ So werde das Sammeln von Pilzen auch zum Naturerlebnis.

Nicht selten verrät schon der Name des Pilzes, wo er zu finden ist, wie beim Birkenporling. „Den hatte schon Ötzi am Lederband, neben einem Zunderschwamm“, so Kunadt. In akkurate Würfel geschnitten, trocknen Birkenporlinge auf einem Sieb ausgebreitet in Dieter Kunadts Küche ihrer weiteren Verwendung entgegen.

Hier trocknen Birkenporlinge. Sie geben einen heilsamen Sud. Quelle: Steffi Robak

Stars der Pflanzenheilkunde

Ebenso wie einheimische Kräuter haben Pilze ihren festen Platz in der tradierten Pflanzenheilkunde. Der Birkenporling findet Verwendung für die Wund-Desinfektion sowie bei Magenbeschwerden. Kunadt brüht sich gerne mal einen Sud, bereitet sich einen Tee. Der hat einen spezifischen Geschmack, nicht direkt nach Pilz, dennoch angenehm.

Unterwegs im Thümmlitz und bei Herzberg

Typische Pilzgegenden in Sachsen sind der Thümmlitzwald und die Gegend um Herzberg. Von dort kommen oft jene Sammler, die Dieter Kunadt in seiner Funktion als Pilzberater konsultieren.

Generationen von Pilzgängern

Diese Tätigkeit übt er seit 30 Jahren aus, zu Beginn gemeinsam mit seinem Vater Rudolf. Von ihm hat der 69-Jährige die Beratertätigkeit einst übernommen. Doch sind in der Familie Kunadt, nachweislich bereits seit 1504 in Altleisnig als Familie Cunat ansässig, schon Generationen vorher eifrige Pilzgänger bekannt.

Oma war fast traurig

Von seinen Großeltern erinnert sich Dieter Kunadt zum Beispiel an seine Oma Linna. „In den 1950er und 60er Jahren diente Pilzsammeln vorrangig der Nahrungsbeschaffung. Wenn wir aus dem Thümmlitz oder aus dem Großweitzschener Wald heimkamen mit vollen Körben, war unsere Oma fast traurig, wenn sie sah, was wir mit heimgebracht haben, und sie als alte Frau konnte nicht mehr mit in den Wald.“

Tipps nur für Insider

So wie damals werde auch heute nicht verraten, wo die besten Pilzstellen sind. „Früher wollte man sich die Ausbeute nicht streitig machen lassen, wenn man nach langer Suche auf eine gute Stelle gestoßen war. Da muss ja kein anderer abgrasen“, sagt Kunadt augenzwinkernd.

Eine Frage des Naturschutzes

Heute habe diese Vorsicht noch einen anderen Hintergrund: Sein Interesse für Pilze, Pflanzen und Käfer verbindet sich mit dem Naturschutzgedanken. Gerade seltene Pilze, die sich erst neu in mittelsächsischen Gefilden anzusiedeln beginnen, sollen dies möglichst ungestört tun. Nicht erst einmal seien ihm als Pilzberater Beispiele bekannt geworden, wo Leute säckeweise oder einen ganzen Kofferraum voller Pilze aus dem Wald rausschleppten, ohne die Pilze zu kennen.

Nahe am Umweltfrevel

„Wenn sich diese dann als ungenießbar entpuppen, landen sie auf dem Müll. Und das ist nichts anderes als Umwelt-Frevel. Die Bäume im Wald brauchen nämlich die Pilze um sich herum.“

Artenschutz und Klimawandel

Hat Dieter Kunadt eine Pilzart an einer Stelle entdeckt, wo sie vorher nicht zu vermuten war, gibt er diese Information weiter an Kollegen, die so wie er dem Natur- und dem Artenschutz verbunden sind. Denn dies hat auch zu tun mit dem Klimaschutz beziehungsweise Klimawandel.

Pilze - eine Wissenschaft

Arten wie der Schönfußröhrling, bis vor 15 oder 20 Jahren nur in Süddeutschland beheimatet, dringen nach und nach in den Norden Deutschlands vor. Menschen wie Dieter Kunadt sind eifrig dabei, das zu dokumentieren. Denn mit dem Klima wandelt sich die Flora Mittelsachsens, erkennbar eben auch an den neu auftauchenden Pilzen. Dieter Kunadt ist Mitglied der Arbeitsgemeinschaft sächsischer Mykologen. In dieser Funktion wirkte er bereits an wissenschaftlichen Publikationen mit.

Dieter Kunadt wirkte schon an wissenschaftlichen Publikationen über Pilze mit. Er ist Mitglied der Arbeitsgemeinschaft sächsischer Mykologen. Quelle: Stephanie Helm

Apps für Pilzerkennung kreuzgefährlich

Von Pilz-Erkennungs-Apps hält er übrigens nichts. „Die sind kreuzgefährlich. Neu eingewanderte, aber giftige Arten sehen hiesigen bekannten Pilzen manchmal täuschend ähnlich. Nicht mal ich verlasse mich auf eine App. Lieber ziehe ich ein gutes Pilz-Buch zurate.“

Pilzberater Dieter Kunadt aus Gorschmitz ist erreichbar per Email unter der Adresse info@pilz-kunadt.de

Von Steffi Robak