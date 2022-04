Leisnig

Das Stadtgut in der Kirchstraße von Leisnig hat ein beeindruckendes Porphyrportal. Durch die Tür aus Eichenholz betreten die Besucher zum Beispiel die Stadtbibliothek, deren Räume sich dahinter befinden. In den Innenhof wird einmal jährlich zum musikalischen Hof-Café eingeladen. In Kürze wird sich am Stadtgut optisch etwa ändern.

Neuer Anblick von der Straße

Momentan fallen schon von weitem an der Tür die abgeklebten Stellen rund um die Metallteile auf. Schon vor Ostern wurde das Portal beziehungsweise dessen Tür vorbereitet. In Kürze soll eine neue Lasur aufgetragen werden.

Im Rahmen der Sanierung

In Zukunft wird die Tür die Farbe grau bekommen. Wie aus dem städtischen Bauamt zu erfahren ist, wurde das mit der Unteren Denkmalschutzbehörde beim Landratsamt Mittelsachsen so abgestimmt. Die neue Lasur soll das Holz auch beständiger gegen Witterungseinflüsse machen. Der Anstrich ist Teil der jüngsten Sanierungsmaßnahmen, die sich vor allem in den Innenräumen, vom Stadtgut vollzogen haben.

Innen sowie außen

Neben Renovierungs-Arbeiten am Durchgang zum Stadtgut wurden seit dem vergangenen Jahr im Gebäude unter anderem Gefache ersetzt. Thomas Höhne und Mathias Steude vom Leisniger Atelier für Konservierung und Restaurierung haben zudem Elemente der Holzbalkendecke konserviert.

Im Obergeschoss Dioramen-Ausstellung

Räume im Obergeschoss wurden hergerichtet für eine besondere Ausstellung. In mehreren Dioramen werden Stationen im Leben von Martin Luther bildlich nacherzählt. Neben Fördermitteln aus dem europäische Leader-Programm flossen Mittel der Sparkasse Döbeln und der Ostdeutschen Sparkassenstiftung in das Projekt mit einem geplanten Investitionsvolumen von rund 95 000 Euro.

Von Steffi Robak