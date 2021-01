Leisnig: Region muss kämpfen – Widerstand gegen Schließung der Geburtsklinik

Leisnig

Der Mediziner Dr. Rudolf Lehle will die Schließung der Entbindungsstation an der Helios Klinik Leisnig nicht hinnehmen. 23 Jahre lang leitete der Facharzt für Psychiatrie und Neurologie und ärztlicher Psychotherapeut das Fachkrankenhaus für Psychiatrie und Psychotherapie Bethanien in Hochweitzschen, ist demnach mit den Strukturen der medizinischen Versorgung in der Region vertraut.

Lösung setzt bei Vergütung an

Bereits als CDU-Kandidat zur jüngsten Landtagswahl in Sachsen 2019 wies Lehle auf Defizite hin bei der medizinischen Versorgung im ländlichen Raum im Vergleich zur Überversorgung in den Großstädten. Sein Vorschlag: Für die Abrechnung der Arztleistung solle ein regionaler Faktor eingeführt werden, der die gleiche Behandlung auf dem Land etwas höher vergütet, in der Großstadt etwas niedriger. An der Vergütung setzt auch seine Rettungs-Strategie für die Leisniger Entbindungsstation an.

Entbindungsstation wieder in Betrieb nehmen

Lehle meint: „Es wird sehr schwierig werden, aber es ist unverzichtbar, die Entbindungsstation am Helios-Krankenhaus in Leisnig wieder in Betrieb zu nehmen. Eine Entbindung im gesamten Altkreis Döbeln wäre mit einer dauerhaften Schließung nicht mehr möglich.“

Weite Wege, insbesondere nach Schkeuditz über die A 14 seien den hochschwangeren, unmittelbar vor der Entbindung stehenden oder gar schon gebärenden Frauen nicht zuzumuten.

Weite Fahrt für Gebärende unzumutbar

Nach Grimma, Mittweida, Riesa oder Freiberg seien die Wege auch unzumutbar weit. Lehle weiter: „Die Geburtshilfe in Oschatz wurde bereits vor wenigen Jahren geschlossen, dabei wurde für unsere Region unter anderem auch auf die Angebote in Leisnig verwiesen. Hausgeburten sind risikoreich und Hebammen dafür kaum och zu finden wegen nicht finanzierbarer Haftpflichtprämien.“

Andere Disziplinen mittelfristig in Gefahr

Die bisher in Leisnig bestehenden Abteilungen der Frauenheilkunde und Geburtshilfe in Kombination mit der Kinderklinik stützten und ergänzten sich gegenseitig, führt Rudolf Lehle aus. „Zieht man einen dieser Baustein heraus, werden die anderen Disziplinen, insbesondere die Kinderheilkunde, darunter leiden oder gar mittelfristig auch in Gefahr geraten. Es ist an die medizinische und soziale Verantwortung des Krankenhaus-Konzerns im ländlichen Raum zu appellieren, aber auch an die Verantwortung der Krankenkassen.“

Zunächst befristet weiterführen

Notwendig sei jetzt dringend eine Abstimmung mit den in der Region Verantwortlichen, unter welchen Umständen die Geburtshilfe in Leisnig wenigstens erst einmal befristet weitergeführt werden kann. So könnte etwa ein Sonderentgelt durch die Kostenträger für die bei der Personalgewinnung seit Jahren benachteiligten ländlichen Kliniken erforderlich werden. „Leider wird es also zusätzlicher materieller Anreize bedürfen, um Fachärzte und Hebammen für die dauerhafte Tätigkeit im schönen Mittelsachsen zu gewinnen.“

