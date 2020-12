Leisnig: Renate und Dietrich Simon, die beiden gibt es nur zu zweit

Leisnig

Renate und Dietrich Simon sind jeder für sich eine Institution, bekannt schon durch ihre jahrzehntelange Lehrertätigkeit. Auch sonst haben die beiden 75-Jährigen in Leisnig Spuren hinterlassen. Ihr letztes gemeinsames Großprojekt, die Broschüre „40 plus 1“, widmeten sie nach dem Zusammenschluss von Leisnig mit Bockelwitz den neuen Ortsteilen.

„Uns lag am Herzen, dass die Menschen zu der größeren Kommune zusammenfinden“, sagt Renate Simon. So tingelte sie mit ihrem Mann über die Dörfer, interviewte die Menschen. Sie schrieben alles auf – die neuen Leisniger sollten auf diese Art etwas übereinander erfahren.

Ob als Kloster- oder Stadtführer, mit Menschen haben beide gern zu tun. Sein erstes Stadtführer-Engagement bekam Dietrich Simon von seiner Frau aufs Auge gedrückt, weil sie kurzfristig verhindert war. „Da dachte ich: Bekomme ich das so auf die Schnelle hin?“, erinnert er sich. Letztlich vertraute er darauf, dass sie das schon richtig einschätzen kann. Und das spürt man bei den beiden, dieses Vertrauen: Dass man zu zweit Dinge auf die Reihe bekommt, die einem alleine über den Kopf wachsen. Wenn eins auf beide zutrifft, dann dieser Satz: Geht nicht, gibt’s nicht.

Das war in ihren ersten gemeinsamen Jahren oftmals das Gebot der Stunde – unfreiwillig – denn es musste vor allem mit sehr geringen Mitteln gehen.

Sie war schon Lehrerin, er studierte. Mit einem nicht eben üppigen Gehalt als Lehrerin zog sie ihn mit durch. Sein Vater war in der Nazi-Zeit Justizinspektor am Amtsgericht in Waldheim gewesen, das hing dem jungen Mann an. Für ihn war deshalb nicht mehr drin als das Mindeststipendium.

Das reichte hinten und vorne nicht, schon gar nicht für eine junge Familie. Damals lernten die Simons, von fast nichts zu leben. Es fällt der Spruch vom Kit aus den Fenstern. Im Nachhinein betrachtet, habe das den Blick dafür geschärft, wie viel trotzdem geben kann, wenn man das wenige klug einsetzt.

Kennen gelernt haben sich die beiden 1964 bei einem Lehrlingsvergnügen, im Januar 1965 wurde geheiratet. Ihre erste Lehrerstelle hatte Renate Simon in Gersdorf. Dort erlebte sie Heinz Kotte als Lehrer. Im Haus des Puppenspielers war sie geboren, nachdem ihre in Leipzig ausgebombten Eltern bei der Verwandtschaft in Leisnig Zuflucht suchten.

„ Kotte sprach ja immer den Kasper und diese Stimme legte er nie ab“, erinnert sie sich. Die zwei Jahre in der Grundschule Gersdorf seien wunderschön gewesen. Nach dem Wechsel an die damalige Apian-Schule musste sie sich hingegen erstmal durchbeißen.

Er kam 1968 als Lehrer nach Leisnig, unterrichtete Werken und Polytechnik an der Beimler-Schule. Als es daran ging, das Leisniger Freibad zu bauen, war er mit mehr als 1000 Arbeitsstunden mit von der Partie.

Sie bildete sich in den Jahren danach weiter, wurde Fachberaterin für die Unterstufe im Kreis Döbeln und Oberlehrerin. „In all den Jahren hat er mir den Rücken frei gehalten, mit drei Kindern“, lässt Renate Simon keinen Zweifel daran: Ohne ihren Mann hätte sie vieles beruflich gar nicht geschafft. Dabei hatte Dietrich Simon auch einiges außerhalb der Schule zu bewältigen.

Schon in Waldheim Handballer bei Werner Melzer, spielte er auch in Leisnig aktiv, übernahm eine Nachwuchsmannschaft. „Unsere eigenen Kinder, die hab ich immer mitgenommen, wenn es zu den Spielen ging“, sagt er. Er pfiff als Schiedsrichter bis in die Bezirksliga, bildete für den Deutschen Turn- und Sportbund selber Schiedsrichter aus.

Im Leisniger Geschichts- und Heimatverein sind sie beide Mitglied, arbeiten außerdem in der Städtepartnerschaftsgruppe mit. Dietrich Simon gehört zur Redaktion vom „Neuen Mildensteiner Erzähler“. Was er an den Stadtführungen am meisten mag: „Man erfährt von den alten Leisnigern immer wieder was Neues.“ Und die zwei könnten auch selber eine ganze Menge erzählen.

Im Grunde gibt es sie echt nur zu zweit, 1986 waren sie mal Prinzenpaar beim Leisniger Fasching. Renate Simons Urgroßvater und später ihre Großmutter hatten auch jahrzehntelang das Johannistal. Aber das ist schon wieder eine andere Geschichte.

Von Steffi Robak