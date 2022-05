Leisnig

Denkwürdiger Augenblick in der Kulturscheune Börtewitz: Der Nunmehr frühere Stadtwehrleiter von Leisnig, Bernd Starke, übergibt nicht den sprichwörtlichen Staffelstab, sondern ein symbolisches Strahlrohr an seinen soeben gewählten Nachfolger René Gentzsch. Der Wechsel an der Spitze ist demnach vollzogen.

Eindeutig: René Gentzsch

Von 115 ausgegebenen Stimmzetteln waren 114 gültig. 106 Stimmen wurden für René Gentzsch vergeben – ein eindeutiges Ergebnis. Bisher hatte René Gentzsch bereits in der Gesamtwehrleitung mitgewirkt, und zwar als einer von Bernd Starkes Stellvertretern.

In der Wahl der Ortswehrleitungen wurde René Gentzsch bereits zuvor zum Ortswehrleiter von Leisnig gewählt. Nun hat er als Gesamtwehrleiter auch das Große und Ganze des Brandschutzes für die Kommune Leisnig zu verantworten.

Die Wahl der Stellvertreter entpuppte sich dagegen als regelrechter Wahlkrimi. Für die vier Stellvertreter-Posten hatten sich sechs Kandidaten beworben. Die einfache Mehrheit sollte reichen, um einen Bewerber in das Amt zu befördern. Dafür waren demnach 58 Stimmen nötig.

Zweiter Wahlgang nötig

In der von Uwe Dietrich vom Leisniger Ordnungsamt vorbereiteten geheimen Wahl entfielen 86 Stimmen auf Ronny Beha aus Brösen. Für Gunnar Gasteiger auf einem der Stellvertreter-Posten entschieden sich 94 der anwesenden Kameraden und Kameradinnen.

Auf René Wagler, ebenfalls von Brösen, entfielen 70 Stimmen. Knapp wurde es im ersten Wahlgang für die anderen Bewerber, denn keiner erlangte die einfache Mehrheit, so dass er gleich auf der vierten Stellvertreter-Position hätte landen können.

Knappe Entscheidung

Ganz knapp darunter mit 57 Stimmen blieb Mario Näther aus Wiesenthal. Michael Gentzsch von Leisnig errang 40 Stimmen der Anwesenden und Marco Gentzsch 36 Stimmen.

Zwischen den zwei Kameraden mit den höheren Stimmanzahlen, Näther und Michael Gentzsch, kam es deswegen zu einer Stichwahl um die vierte Stellvertreterposition. Dabei entfielen 61 Stimmen auf Mario Näther.

Somit ist das Stellvertreter-Kleeblatt der Leisniger Gesamtwehr komplett. Bernd Starke dankte seinen bisherigen Stellvertretern und vergas auch nicht, der neuen Kameraden für ihre Bereitschaft zu danken, sich für das Amt zur Verfügung zu stellen.

Insbesondere hob er die Arbeit seines Stellvertreters Jochen Schmidt hervor und würdigte dessen Arbeit. „Mit dem heutigen Tage geht die Ära Starke und Schmidt zu Ende.“

6400 Einsatzstunden

Starke wartete in seiner letzten Rede als Gesamtwehrleiter auch mit Zahlen auf, welche der Leistung aller Kameraden und Kameradinnen Rechnung tragen. So seien im Zeitraum von 2019 bis 2021 insgesamt 6400 Einsatzstunden geleistet worden. Zunehmend verlagerten sich diese in den Bereich der technischen Hilfeleistungen.

Damit habe sich das Leistungsspektrum deutlich erweitert. Es habe den Anschein, als werde die Feuerwehr als Mädchen für alles herangezogen, nur weil sie schnell verfügbar sei, merkte Starke an. Vor dem Hintergrund, dass es sich um ehrenamtliche Arbeit handelt, sieht Bernd Starke das kritisch.

Von Steffi Robak