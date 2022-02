Leisnig: Rotes Kreuz bietet Kommune freie Impfkapazitäten an

Leisnig

Die Impfteams des Deutschen Roten Kreuzes haben noch Impfdosen übrig. Sie nehmen Kontakt auf mit den Kommunen in der Region um Döbeln und bieten an, für Impftermine ohne vorherige Anmeldungen vorbei zu kommen.

Am Sonnabend, 26. Februar, ist ein DRK-Impfteam erneut in Leisnig zu Gast. „Das Rote Kreuz hat sich bei uns in der Stadtverwaltung gemeldet“, informiert Leisnigs Bürgermeister Tobias Goth (CDU). „Es wurde angeboten, dass noch einmal geimpft wird. Ein Impfbus macht am Sonnabend, 26. Februar, bei uns in der Stadt Station.“

Im Rathaus könne nach den nötigen Unterlagen gefragt werden, die ausgefüllt zur Impfung mitgebracht werden sollen. Doch Goth geht davon aus, diese Unterlagen sind auch vor Ort am Sonnabend vorrätig, und es werde genug Zeit dafür sein, diese auszufüllen.

„Ich finde es gut, dass den Bürgern diese Möglichkeit angeboten wird, vor allem, dass dies ohne vorherige Terminabsprache möglich ist. Mit einem großen Andrang rechne ich jedoch nicht. Das haben die jüngsten Termine dieser Art in Leisnig gezeigt.“ Wer sich impfen lassen wollte, habe dies zudem in der Regel bereits getan.

Am Sonnabend, 26. Februar, ist ein Impfteam des Deutschen Rotem Kreuzes von 9 bis 17 Uhr im Impfbus an der Karl-Zimmermann-Turnhalle an der Chemnitzer Straße anzutreffen.

Von Steffi Robak