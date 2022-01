Leisnig: Rotes Kreuz sagt Blutspende ab

Leisnig

Der Blutspendedienst Nord-Ost des Deutschen Roten Kreuzes sagt den nächsten Blutspendetermin für Leisnig ab. Der war ursprünglich für den Mittwoch, 26. Januar, geplant. So wurde es auch im aktuellen Leisniger Amtsblatt veröffentlicht.

Mit Omikron keine Blutspende im Krankenhaus

„Leider müssen wir die für den 26. Januar geplante Blutspendeaktion in der Helios Klinik in Leisnig absagen“, informiert Olivia Köcher, Referentin für Öffentlichkeitsarbeit des DRK Blutspendedienstes Nord-Ost in Dresden. Sie begründet die Entscheidung mit der aktuellen Entwicklungen um die als Omikron bezeichnete Variante des Covid-19-Erregers. Diese lasse keine Blutspendeaktion in einem Krankenhaus zu. Ein Nachholtermin werde angekündigt, sobald sich die Lage beruhigt habe.

Von daz/sro