Leisnig: Runde um Runde für den guten Zweck

Sogar mit Hunden rannten die Spendenläufer am Sonnabend für das Leisniger Hospiz „Lebenszeit“. Und einige, vor allem zweibeinige Läufer brachten es auf eine beachtliche Rundenzahl. Mika Leon aus Döbeln zum Beispiel, noch keine 14 Jahre alt, schrubbte 30 Runden auf dem Sportplatz „An der Linde“. Das sind zwölf Kilometer oder auf der kürzesten Strecke von Leisnig nach Colditz.

„Hier liefen heute ganz unterschiedliche Leute mit. Manche kamen auch mit ihren Hunden“, sagte Jule Flohr, die mit Karin Finger den Lauf organisiert hatte. 50 Cent „kostete“ eine Runde. Die Einnahmen gehen an den Verein Lebenszeit, der das Hospiz auf dem Leisniger Hasenberg betreibt. „Bis Sonnabendmittag waren rund 200 Läufer da und haben 1000 Runden gedreht“, sagte Jule Flohr. Unterstützt haben den Spendenlauf unter anderem das Solemed an der Chemnitzer Straße sowie „kreativfarbwerk.de“ und „Interior Wrapper“. Jule Flohr arbeitet im Solemed, der Fitnessfirma ihres Mannes Steve.

Und wofür braucht der Hospizverein das Geld eigentlich? Ute Bull vom Vorstand erklärt: „Fünf Prozent der Kosten müssen wir selbst aufbringen, den Rest bezahlt die Krankenkasse.“ Der Verein Lebenszeit betreibt längst nicht mehr nur das Haus für betreutes, würdevolles Sterben, sondern hat in der „Hundert“ an der Ecke Chemnitzer Straße/Lindenplatz ein Trauercafé eingerichtet.

Die Hospizarbeit, also eigentlich das Sterben, sei noch immer ein Tabuthema, sagt Ute Bull. Aber in Leisnig ist man auf dem guten Weg der Enttabuisierung. Das zeigt nicht nur die stolze Teilnehmerzahl beim Spendenlauf, sondern auch die vielen ehrenamtlichen Helfer, die sich im Verein engagieren, es sind so um die 40 derzeit. Froh ist der Vereinsvorstand auch, in der Einrichtung ein so motiviertes und gutes Team aus medizinischem Personal zu haben, das sich um die Bewohner kümmert. Es läuft also.

Es ist noch gar nicht so lange her, dass das Hospiz eröffnete. Im März 2018 war der Bau fertig, im April 2018 zogen die ersten Bewohner ein.

