Leisnig: Saxonia kopflos – wie lange noch?

Leisnig

An der Saxonia können Spaziergänger wieder Platz nehmen. Am Sockel der Terrakotta-Statue wurden die Planken erneuert. Damit hat der Leisniger Geschichts- und Heimatverein einen Teil des aus Leader-Fördermitteln unterstützten Projektes abgeschlossen.

Am Hang unterhalb der Statue ließ der Verein eine kleine Sitzgruppe mit Tisch und Bänken bauen. Damit ist noch nicht alles erledigt. „Die Treppenstufen, die von Tragnitz aus wieder nach oben führen sollen, sind noch nicht gemacht“, erläutert Uwe Reichel, Vorsitzender vom Heimatverein.

Der Verein ist Träger des Projektes, beantragte und erhielt dafür über den Verein Sachsenkreuz plus 10 000 Euro Fördergeld. 2000 Euro steuert der Verein bei. „Jetzt ruht das Projekt“, so Reichel. Parallel zu den an der Saxonia erledigten Arbeiten gab es eine Begehung mit dem für den Bereich zuständigen Förster Dirk Tenzler.

Wo der Aufgang gebaut werden soll, liegen umgestürzte Bäume. Wie die Wegeplanung mit den Zielen des Försters in Einklang gebracht werden kann, solle noch besprochen werden.

Reichel: „Wenn wir die Leute dorthin einladen, muss man sich die Bäume anschauen. In dem Wald muss dann auch die Sicherheit gewährleistet sein.“ Eventuell könne etwas freigeräumt werden. Doch bevor etwas geschieht, sollen die Bäume beobachtet werden. Im kommenden Jahr wolle sich der Verein dem nächsten Teil des Projektes, dem Treppenaufgang, widmen.

Die Figur der Saxonia selbst, die als Allegorie den Freistaat Sachsen verkörpert, steht mit der Nummer 08967368 als Kulturdenkmal in der Denkmalsliste Sachsens. Sie habe Geschichts- und Erinnerungswert, heißt es dort.

Im „Neuen Mildensteiner Erzähler“, Publikationsorgan des Geschichts- und Heimatvereins, widmet sich ein Beitrag von 2007 dieser Statue und dem Areal. Um 1880 soll sie errichtet worden sein, oberhalb der damaligen Tellerschen Maschinenfabrik. Die Umstände sind nicht näher bekannt. Ein Aktionär der Tonwarenfabrik Buschbad soll einem Gläubiger aus Tragnitz die Saxonia geliefert haben. Es gehörte eine Anlage mit Säulengang im griechischen Stil dazu. Davon zeugen heute nur noch im Wald verstreute Bruchstücke.

1994 wurden im Rahmen einer Arbeitsbeschaffungsmaßnahme zirka 80 Stufen von Tragnitz aus nach oben neu gebaut. Etwa aus der Zeit stammte der vormalige Holzpavillon. Im Frühjahr 2019 wurde dieser offenbar mit roher Gewalt umgestoßen. Der Pavillon ist nun ersetzt.

Die Saxonia-Figur verlor bereits nach dem Zweiten Weltkrieg den Kopf. Mittlerweile nisteten sich in Hohlräumen Wildbienen ein. Ob es möglich ist, der Figur wieder einen Kopf zu geben, ist momentan nicht gesichert. Reichel dazu: „Ausschließen möchte ich das nicht. Jedoch sind wir momentan nicht an dem Punkt, wo wir konkret darüber sprechen können.“

Mit dieser Frage hat sich der gebürtige Leisniger Horst Ries schon befasst. Das Waldstück um und oberhalb der Saxonia hatte er in früheren Jahrzehnten als Jagdrevier. Dem heute in Korntal bei Stuttgart lebenden Ries liegt die Historie seiner Vaterstadt am Herzen. Wegen der Saxonia habe er Kontakt zu einem Fachmann für derartige historische Terrakotta-Statuen aufgenommen. Ries dazu: „Er meinte, man solle die Saxonia als Relikt erhalten.“ Den Ersatz des Kopfes halte er technisch nicht für möglich.

Von Steffi Robak