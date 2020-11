Leisnig: Schlüsselübergabe an Narren und vieles mehr fällt Corona zum Opfer

Leisnig

Die gute Nachricht zuerst: Der Wochenmarkt wird in Leisnig stattfinden. „Die gebotenen Abstandsregeln können eingehalten werden. Das Tragen von Mund- und-Nasen-Schutz leistet einen Beitrag zum Schutz“, sagt Leisnigs Bürgermeister Tobias Goth ( CDU) mit Blick auf die aktuellen Verordnungen zum Vermeiden vor der Covid-19-Ausbreitung.

Momentan sind die Sportstätten geschlossen, also: kein Vereinssport. Die Begegnungsstätte an der Rosa-Luxemburg-Straße wird nicht geöffnet.

Eine Eröffnungsveranstaltung der Faschingssaison am 11.11. auf dem Markt, wie sie seit Jahren die Bürger in die Stadt zieht, solle es nicht geben. „Ob wir das mit einer symbolischen Schlüsselübergabe an die CCL-Narren im kleinen Kreis vollziehen, überlegen wir noch,“ sagt Goth. Am Donnerstag, in der öffentlichen Stadtratssitzung, wird mit den Ratsmitgliedern die Lage besprochen.

Im Speziellen geht es um den Weihnachtsmarkt. Die momentan verschärften Regeln gelten für den Monat November. Ob die Verordnung danach eventuell einen Weihnachtsmarkt zulässt, sei schwer abschätzbar. Goth: „Zwar wünsche ich mir für den Dezember eine Lockerung. Allerdings kann ich mir nicht vorstellen, dass die Corona-Fallzahlen, an denen sich die Verordnungen orientieren, in den kommenden Wochen abrupt sinken.“

Goth geht davon aus, dass sich die Stadt mit ihren Vorhaben des kommenden Jahres darauf einrichten muss, dass das Virus beziehungsweise ein effektiver Schutz davor weiterhin eine Rolle spielt. Wichtig ist für ihn,dass Schulen und Kindergärten geöffnet bleiben können.

Der Neujahrsempfang steht auf der Kippe, das erste größere Ereignis des Jahres für die Leisniger Öffentlichkeit. Selbst für das Blütenfest sieht der Bürgermeister noch nicht wieder einen Rahmen ohne die Corona-Verordnungen. Wie unter den gegebenen Umständen mit dem Altstadtfest umgegangen wird, müsse ebenfalls bereits jetzt besprochen werden.

Um die gebotenen Abstandsregeln einhalten zu können, wird die Ratssitzung vom Donnerstag in den Veranstaltungssaal der Kulturscheune in Börtewitz verlegt. Sie beginnt 18 Uhr.

Von Steffi Robak