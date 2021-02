Leisnig

Das Prozedere für den nächsten Corona-Schnelltest für die Abschlussklassen der Leisniger Peter-Apian-Oberschule wird um einiges einfacher werden als beim ersten Mal: Sie müssen dafür nicht erst bis nach Hartha ans Martin-Luther-Gymnasium fahren.

Test am 8. Februar

„Die ausstehende nächste Testung, am Montag, 8. Februar, für unsere Schüler der Abschlussklassen findet diese Mal an unserer Schule statt“, informiert Schulleiterin Kristin Dorias-Thomas, „der leidliche Transport an eine Nachbarschule entfällt.“

Entgegenkommen einer Arztpraxis

Dies betreffe die Abschlussklassen, das bedeutet, die Neuntklässler des Hauptschulbildungsgangs sowie die Zehntklässler. Die Schulleiterin konnte die Arztpraxis Dr. Ernst-Christian Schleußner dafür gewinnen, dass die Schnelltests für die betreffenden Schüler dort erledigt werden können. Sie freue sich sehr über dieses Entgegenkommen.

Nötige Papiere nicht vergessen

Am Montag nächster Woche findet also unter strengen Hygieneregeln die Testung von etwa 50 Personen, vor Beginn des Unterrichts statt. Außer den Schülern werden auch Lehrer getestet. Neben der schriftliche Einwilligung der Eltern zur Testung ihres Kindes muss auch der dazugehörige Einwilligungsvertrag, unterschrieben von den Eltern, vorgelegt werden.

Von Steffi Robak