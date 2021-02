Leisnig: Schnelltest an der Schule direkt vorm Unterricht

Leisnig

Am Montag können sich erneut die Schüler der Abschlussklassen an der Peter-Apian-Oberschule Leisnig auf das Corona-Virus testen lassen. Dafür müssen sie nicht bis nach Hartha ans Gymnasium fahren. Anders als ursprünglich geplant müssen sie dafür nicht einmal die Schule verlassen und eine Arztpraxis aufsuchen. Der Allgemeinmediziner Ernst-Christian Schleußner kommt dafür sogar in die Schule.

„Ich bin sehr froh darüber, dass das so funktioniert“, sagt die Schulleiterin Kristin Dorias-Thomas. Schon über die in der vergangenen Wochen signalisierte Bereitschaft des Mediziners, auf ihre Anfrage hin die Schnelltest in seiner Leisniger Praxis vorzunehmen, war sie sehr glücklich. Jetzt konnte sie sogar dem Gesundheitsamt melden, dass dies innerhalb der Schule gemacht werden kann.

Jedoch kam gleich die nächste Mammutaufgabe auf die Schuldirektorin zu: Innerhalb der Schule musste Raum geschaffen werden, wo die Schnelltests vorgenommen werden können. Am Montag geht es also 7 Uhr los. Die Schülerinnen und Schüler gehen direkt nach Betreten des Schulhauses die wenigen Meter durch das Foyer hindurch in das Lehrerzimmer. Ein Viertel davon ist für die Schnelltestaktion abgeteilt. Sie biegen dort sofort nach rechts in ein kleines Nebenzimmer ab, den früheren Sanitätsraum.

Dort treffen die Schüler auf die Schuldirektorin in Schutzkleidung. Sie nimmt den zu Testenden die von den Eltern ausgefüllten Formulare ab. Das ist die schriftliche Erlaubnis, dass das Kind getestet werden darf sowie der entsprechende Vertrag dazu. Beides muss von den Eltern unterschrieben vorgelegt werden.

Dann Betreten die beziehungsweise der zu Testende den nächsten Raum, wo der Mediziner den Test vornimmt. Das ist sonst das Musikzimmer. Dort gibt es einen Wartebereich mit sechs voneinander mit Sichtschutz abgetrennten Kabinen – wegen der Wahrung des Datenschutzes. Fällt der Test negativ aus, begeben sich die Schüler sofort in die Zimmer, wo die Lehrer auf sie warten. Die Lehrer werden nämlich vor den Schülern getestet.

Dieses Mal hätten neben 25 Lehrern auch 25 von rund 50 Schülern zugesagt, sich testen zu lassen. Bei den Schülern ist das die doppelte Anzahl als am 18. Januar, als schon einmal getestet wurde. Da mussten alle gesondert mit dem Bus bis nach Hartha an das dortige Gymnasium fahren. Die Testbereitschaft sei durch das jetzt einfachere Prozedere angestiegen, meint die Schulleiterin. „Und sollte eines Tages entschieden werden, dass auch die jüngeren Klassen für den wieder beginnenden Präsenzunterricht getestet werden müssen – dann sind wir hier schon eingespielt.“

Von Steffi Robak