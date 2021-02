Leisnig: Schützt Messi-Syndrom nach Brand vor Strafe?

Leisnig

Kann diese Frau überhaupt belangt werden? Diese Frage stellt sich zu Beginn der Verhandlung vorm Amtsgericht Döbeln, bevor der Sachverhalt an sich überhaupt erläutert wird.

Es geht um einen Schwelbrand in einem Einfamilienhaus in der Leisniger Altstadt am 7. November 2019. Dieses Haus bewohnt die Frau zuletzt mit einem ihrer Kinder und außerdem diversen Haustieren. Von Letzteren überleben einige den Brand nicht, Personen befinden sich zu dem Zeitpunkt nicht im Gebäude. Es hatten sich gefährliche Rauchgase entwickelt. Außerdem bleiben in Größenordnungen Verrußungen zurück. Nach dem Brand muss sich die Frau vorübergehend eine andere Bleibe suchen. Später gelingt in Zusammenarbeit mit dem kommunalen Wohnungsvermieter sowie dem städtischen Ordnungsamt die Suche nach einer anderen Wohnung.

Einspruch gegen Strafbefehl

Brandursachenermittler hatten seinerzeit keine Anzeichen für eine vorsätzliche Brandlegung festgestellt, wie die Polizei damals informiert. Im März 2020 war wegen fahrlässiger Brandstiftung bereits ein Strafbefehl ergangen, im April Einspruch dagegen erhoben worden. Deshalb kam es zur Verhandlung.

Gericht ordnet Anwalt bei

Was den Brand auslöste, ob Fahrlässigkeit oder ein technischer Defekt, blieb unklar. In der Anklage wird davon ausgegangen, dass ein unsachgemäß gefeuerter Ofen nach Funkenflug der Auslöser war. Das Feuer habe auf Mobiliar und auf eine Wand übergegriffen, bevor es von selbst erlosch.

Das klingt plausibel. Doch so einfach macht es sich das Gericht unter Vorsitz von Richterin Ines Opitz nicht. Die Richterin beantragt, dass Rechtsanwalt Thomas H.Fischer der Angeklagten für das Verfahren beigeordnet wird. Nach den Worten der Richterin waren Fotos aus dem Haus der Auslöser für die Entscheidung.

„Bevor überhaupt über die Sache gesprochen wird, gibt es seitens meiner Mandantin Grundsätzliches zu klären“, formuliert Rechtsanwalt Thomas H. Fischer, der vor Gericht die Interessen der Angeklagten vertritt. Auch er hatte Fotos aus dem Haus gesehen.

Pathologisches Horten

Was sowohl Gericht als auch Anwalt zudenken gibt, sind nicht etwaige Brandspuren, sondern der generelle Zustand der Wohnräume. Es dränge sich auf, dass möglicherweise ein Fall von pathologischem Horten vorliege. So vorsichtig formuliert es der Jurist. Dem sogenannten Messie-Syndrom sehr ähnlich, handelt es sich beim pathologischen Horten um eine psychische Erkrankung, die dem Spektrum der Zwangsstörungen zugeordnet wird.

Persönlichkeitsrecht schützen

An sich hat das mit dem Brand beziehungsweise dessen Entstehung nichts zu tun. Falls der Gutachter bei ihr diese Erkrankung feststellt, kann es jedoch für die Klärung der Frage eine Rolle spielen, ob die Frau juristisch belangt werden kann.

Mit Rücksicht auf den Schutz ihrer Persönlichkeitsrechte gab das Gericht dem Antrag der Verteidigung statt, dass die Frau ihre Lebensverhältnisse in der als öffentlich angesetzten Verhandlung unter Ausschluss der Öffentlichkeit vortragen darf.

Ein Urteil wurde nicht gefällt. Das Gericht fällte den Beschluss, dass zunächst ein Psychologe ein Sachverständigengutachten zur Steuerungs- und Einsichtsfähigkeit der Frau anfertigen solle. Davon verspricht sich das Gericht Aufschluss über die Schuldfähigkeit der Angeklagten.

Von Steffi Robak