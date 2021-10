Leisnig

Der mit 329 Mitgliedern stärkste Leisniger Verein, der VfB Leisnig, hat einen neuen Vorstand. Personell gibt es seit der Mitgliederversammlung am Dienstag an der VfB-Spitze eine Veränderung: Enrico Tappert- Freitag, bekannt als Stadionsprecher, rückt in den Vorstand nach, nimmt damit die Position des verstorbenen Ralf Herrmann ein. Vereinspräsident bleibt Jörg Lippert.

Bau- und Sanierungsprojekt heißt diskutiert

Großen Raum in der Diskussion nahm das aktuelle Bau- und Sanierungsprojekt der Stadtverwaltung ein, welches auf dem Areal vom Freibad bis zu den Fußball- und Tennisplätzen und darüber hinaus einige bauliche Veränderungen vorsieht. Voraussetzung ist die noch erwartete Fördermittelzusage.

Projekt muss Geldgeber beim Bund überzeugen

In einem finanziellen Umfang von etwa 2,3 Millionen Euro würde der Bund die Kommune bei diesem Vorhaben unterstützen, sofern der Geldgeber vom Projekt überzeugt ist, welches die Stadt für das Areal vorschlägt. Bisher stünden die Chancen gut, so Lippert.

Präsident wirbt um Schulterschluss der Vereine

„Ich wünsche mir, dass möglichst viele Leisniger diese Chance erkennen, welche sich ihrer Kommune damit eröffnet. Es mögen bitte viele Menschen der Stadt als Projektträger den Rücken stärken. Und ich hoffe, mit dieser Bitte steht der VfB Leisnig Seite an Seite mit weiteren Leisniger Vereinen“, wirbt der Vereinspräsident um den Schulterschluss.

Vorstand für zwei Jahre im Amt

Der VfB-Vorstand ist für zwei Jahre gewählt. Neben Lippert und Tappert-Freitag gehören dem Gremium an: René Vettermann, Olaf Kloss, Frank Lohse, Lothar Köpping, Tomas Schulze, und Robert Kühn.

Von Steffi Robak