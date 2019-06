Leisnig

Nach stundenlanger Sperrung ist die Autobahn 14 jetzt wieder freigegeben. Der Stau löst sich langsam auf. Rings um Leisnig und Mügeln sowie auf den Ausweichstrecken Richtung Döbeln herrschte Verkehrschaos.

Kleintransporter rast in Schwerlastzug

Nach Polizeiangaben hatte sich der Unfall gegen 2.40 Uhr ereignet. Ein polnischer Schwerlasttransporter wollte den Rastplatz Mühlenberg bei Bockelwitz – zwischen den Anschlussstellen Leisnig und Döbeln-Nord – in Richtung Dresden verlassen, als ein rumänischer Kleintransporter offenbar ungebremst in den Sattelzug fuhr. Der Beifahrer des Transporters wurde dabei schwer verletzt. Die beiden Fahrer trugen offenbar leichte Verletzungen davon. Am Kleintransporter entstand Totalschaden.

Stau auch auf den Ausweichstrecken. Quelle: Sven Bartsch

Verkehrschaos auf Ausweichstrecken

Die Autobahn musste wegen Rettung der Personen, Bergung der Fahrzeuge und der Unfallaufnahme in Richtung Dresden voll gesperrt werden. Das sorgte vor allem nach Einsatzen des Berufsverkehrs für kilometerlange Staus. Auf der A 14 stauten sich die Fahrzeuge bis zur Anschlussstelle Mutzschen zurück. Auf den Ausweichstrecken in Richtung Döbeln, unter anderem über Großweitzschen, herrschte Verkehrschaos. Auch in Richtung Mügeln ging lange Zeit gar nichts mehr. Mittlerweile lösen sich die Staus auf und die Verkehrssituation normalisiert sich wieder.

Von Olaf Büchel