Leisnig: Senioren fehlt die menschliche Nähe

Dieses Weihnachtsfest ist ein anderes als sonst. Schon in der Adventszeit mussten etwa 130 Senioren aus Leisnig und den Dörfern auf etwas Wichtiges verzichten: Ihre Treffs in der Begegnungsstätte in Leisnig, der Kulturscheune in Börtewitz und in Altenhof, wo sich die Naundorfer Runde ab diesem Jahr trifft. „Schon in den vergangenen Wochen fehlte vielen der Kontakt“, weiß Silke Kluge. Sie leitet die Begegnungsstätte.

Mit nichts vergleichbar

„Die gegenwärtige Situation ist mit nichts vergleichbar, auch nicht mit der im Frühjahr“, sagt sie. „Der zweite Lockdown fällt in die ohnehin dunklere Jahreszeit, mit dem Buß- und Bettag und vor allem dem Totensonntag, wo alle ihre Lieben vermissen. Dann fehlt auch noch Weihnachten als Familienfest, wo man doch auch Angehörige sieht, die weiter weg wohnen. Im Frühjahr wusste man, es geht rauszu, wie man so sagt.“ Heute sei das anders „Die sozialen Kontakte fehlen den alten Leutchen, nicht nur an Heiligabend, oder im Advent“, so Silke Kluge. In der Begegnungsstätte treffen sich ältere Leisniger nicht nur zum Kaffee und für ein bisschen Klatsch und Tratsch.

Chance für menschliche Nähe

Es gibt feste Spielrunden, ob Skat oder Rommé. Der Treff ist eine Anlaufstelle, um unter Leute zu kommen – für nicht wenige die einzige, wo sie länger als ein paar Minuten Kontakt zu anderen Menschen haben wie beim Einkaufen. Im Alter leben viele Menschen allein. Sie suchen Geselligkeit, die ihnen nicht nur ein Zeitvertreib ist, sondern auch menschliche Nähe bietet. „Schon im ersten Lockdown im Frühjahr hat sich gezeigt, dass die alten Leutchen den Kontakt auch unbedingt brauchen.“ Damit sich niemand vergessen fühlt, versuchte sie schon damals, den Kontakt mit persönlichen Anrufen aufrecht zu erhalten. „Wir haben Telefonlisten zusammengestellt, damit wir so viele wie möglich erreichen“, sagt Kluge.

Mit „wir“ meint sie Mitglieder vom Seniorenverein, den es in Leisnig auch noch gibt. Vorsitzende ist Renate Andrä, aus deren Händen Silke Kluge im Jahr 2006 die Leitung der Begegnungsstätte übernahm. Nicht alle Telefonate kann Silke Kluge allein schaffen. Es helfen Helga und Erich Günther, sich bei den Menschen zu melden. Und ja, manchmal fließen dabei auch Tränen.

Letztlich gehe es bei den Telefonaten auch um praktische Fragen.“ Die beantworten wir oder schreiben sie uns auf, um sie später zu klären. Ältere Leute verstehen manchmal nicht gleich alles, was in den Medien kommt. Das verunsichert sie. Es wird vieles nachgefragt, zum Beispiel, wie man in Leisnig zu den Schutzmasken kommt. Und wo wir können, versuchen wir, den Leuten auch ihre Unsicherheit zu nehmen.“

Frauen packen ein und an

So wie Silke Kluge kümmern sich auch Annerose Stiller um die Börtewitzer und Heike Klante um ihre Naundorfer Senioren, unter Lockdown-Bedingungen jedenfalls so gut es geht, und sei es über das Telefon.

Nun haben sich die Frauen mit weiteren Unterstützern zusammengetan, so dem Ortschaftsrat von Bockelwitz und Sybille Pilz-Philipp von der Flotten Küche in Sitten, um den Senioren eine Überraschung zu bereiten. Sie packten kleine Geschenke, brachten sie den Leuten nach Hause.

„Natürlich waren wir extrem vorsichtig, haben auf Hygiene geachtet, die Sachen am Gartentor oder der Haustür übergeben. Es ging uns darum, uns auch mal sehen zu lassen, wenn auch nur für wenige Minuten.“ Die kleine Aufmerksamkeit wurde -zigfach gedankt, und wieder übers Telefon.

Von Steffi Robak