Leisnig: Sommerfest – vielleicht, aber Jahrfeier verschoben

Leisnig

Zur jüngsten Ratssitzung am Donnerstag gab Leisnigs Bürgermeister Tobias Goth (CDU) einen Überblick über die Corona-Zahlen in der Kommune. Am Berichtstag gab es einen bestätigten Coronafall. Für den zurückliegenden Sieben-Tages-Zeitraum liege der für Leisnig und Umgebung errechnete Inzidenzwert bei 60,6. Das bedeutet, statistisch gesehen kommen auf 100 000 Einwohner etwa 60,6 Corona-Fälle, auf statistische 10 000 Einwohner wären es sechs.

Bei einer zuletzt für die Kommune ermittelten Einwohnerzahl von 8243 ( jüngster Stand 31. Dezember 2019) bedeutet das, dass statistisch gesehen in den vergangenen sieben Tagen vor dem 25. Februar bei etwa fünf Personen der Test auf das Virus positiv ausfiel.

Zwei große Ausbrüche habe es mit Infektionsepisoden in den Pflegeheimen gegeben, in Paudritzsch am 19. und 20. Dezember 2020 und im Pflegeheim am Sonnenblick in Leisnig am 17. und Januar 2021. Seit dem Abklingen dieser Ausbrüche sei der Inzidenzwert gefallen.

Mit dem Planen größerer öffentlicher Feste hält sich die Stadt dennoch weiterhin zurück. So werde es dieses Jahr keine 975-Jahrfeier geben. Es werde die 980-Jahrfeier in fünf Jahren angepeilt. Das Blütenfest bleibe für dieses Jahr ebenfalls abgesagt. In welcher Form es ein Sommerfest mit dem VfB Leisnig geben könnte, werde im Ältestenrat besprochen. In dessen nächster Sitzung solle VfB-Präsident Jörg Lippert über ein etwaiges Hygienekonzept berichten.

Von Steffi Robak