Leisnig

Statt Geschenke zur Silberhochzeit wünschten sich Diana und Ulf-Dietrich Fischer, dass ihre Gäste Geld spenden. „Wir haben gedacht, uns geht es gut, wir haben ein gutes Leben“, so die Hebamme und der Arzt. Die beiden wollen lieber denen helfen, die die Unterstützung gut gebrauchen können. Für das Hospiz Leisnig und den Verein Lebenszeit, der ambulanten Hospizdienst anbietet, kamen jeweils 600 Euro zusammen. „Das hatte sich recht schnell bei den Gästen herumgesprochen“, erzählt Ulf-Dietrich Fischer. Viele hätten die Idee gut gefunden. Die Entscheidung, für die Hospizarbeit zu spenden, kam dabei nicht von ungefähr. 

Aufbau der Hospizarbeit in Leisnig

Der Mediziner war 2009 in der Arbeitsgruppe, die sich für die palliativ-medizinische Versorgung in der Region stark machte und 2012 den Verein Lebenszeit e.V. mit weiteren Mitgliedern gründeten. Zunächst konnte ein Netzwerk aufgebaut und Räumlichkeiten für Beratungen angeboten werden. Mit Frank und Alexandra Lohse aus Minkwitz fand der Verein 2016 Bauherren und Investoren für ein stationäres Hospiz, das schließlich im März 2018 eröffnet werden konnte.

Seitdem ist Ulf-Dietrich Fischer dort als Palliativmediziner tätig – neben seiner Arbeit in der Gemeinschaftspraxis als Facharzt für Innere und Notfallmedizin. „Die Arbeit im Hospiz gibt einem sehr viel zurück. Man lernt dort viel fürs Leben“, so der 51-Jährige. Da bleibt dem Paar neben der Arbeit gar nicht mehr so viel Freizeit. Gerne gehen sie raus in die Natur und wandern. Das hat das Paar auch in ihrem bevorstehenden Sommerurlaub vor – es geht in die Dolomiten. Auch beim Tangotanzen können die Beiden ihren Alltag mal komplett vergessen.

Spende für speziellen Rollstuhl

Leiter des Hospizes Lebenszeit, Eiko Weber, freut sich über die Spende. Pläne, wofür die Spende genutzt wird, gibt es auch schon: Das Geld soll in einen elektrischen Rollstuhl fließen. „Auf unserem Gelände gibt es steile Wege. Für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wäre so ein Rollstuhl schon eine enorme Entlastung.“ Auch für Ausflüge in die Stadt oder ins Umland soll dieser genutzt werden. Am 4. September steht das nächste Projekt an. Auf dem Sportplatz „An der Linde“ findet dann ein Spendenlauf zu Gunsten des Hospizes statt.

Von Kathleen Retzar