Leisnig: Spendenlauf für das Hospiz am Sonnabend  

Leisnig

Für den Sonnabend können lauffreudige Unterstützer vom Hospiz Lebenszeit schon mal die Turnschuhe schnüren: Auf dem Sportplatz an der Linde laden die Organisatoren zum 8. Mal zu einem Spendenlauf ein.

Die Leisnigerin Karin Finger organisiert zusammen mit Jule Flohr von Beginn an die Laufveranstaltung. „Ich würde mich freuen, wenn am Ende der Veranstaltung ein guter Betrag an Spenden-Euro für das Hospiz zusammen kommt“, wünscht sie sich und erklärt noch mal, wie es geht.

Es zählen nämlich nicht allein die gelaufenen Runden. „Das Spendengeld, welches dann an den Verein Lebenszeit fließt, sollte von jedem Läufer selbst zuvor von selbst gewählten Sponsoren eingeworben werden. Das können zum Beispiel die Großeltern sein oder auch ein Handwerker, der um die Ecke wohnt. Vielleicht können die Kinder und Jugendlichen, die am Sonnabend mitlaufen wollen, ringsherum klingeln und beispielsweise um kleinere Beträge wie fünf oder zehn Euro bitten. Dann laufen sie am Sonnabend ihre Runden und schon ist der Spendenzweck erfüllt.“

Am Vormittag, von 8 bis 12 Uhr, wird zu dem Lauf-Event auf den Sportplatz eingeladen. Flankiert wird die Veranstaltung von kleinen Angeboten zum Zeitvertreib für die ganze Familie. Diese wurden vom Hospiz-Verein Lebenszeit organisiert. Dazu gehören Tattoo-Kleben für Kinder und eine Hüpfburg. Der Verein Lebenszeit wird zudem mit einem Informationsstand vor Ort sein. Damit es für die gesamte Familie ein runder Vormittag wird, ist auch für etwas zu Essen und zu Trinken gesorgt.

Von Steffi Robak