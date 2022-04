Leisnig/Gorschmitz

Es war eine Osterüberraschung für die Kinder aus dem Leisniger Ortsteil Gorschmitz: Seit Gründonnerstag können sie endlich wieder auf ihrem Spielplatz am Rande des Dorfes klettern, schaukeln und rutschen. In der Mittagszeit brachten Mitarbeiter vom Bauhof Leisnig den Sand für den Fallschutz auf der Fläche aus.

Rasselbande streicht selber

Für den Abend hatte die Gorschmitzer Rasselbande zum Osterfeuer in der Nähe des Spielplatzes am Rödaer Weg eingeladen. Da war alles schon schön glatt geharkt. Und ab jetzt sind die Vereinsmitglieder am Zuge, was die weiteren Arbeiten an dem Spielplatz betrifft.

„Wir wollen die Spielgeräte in Eigenleistung frisch anstreichen“, erzählt Enrico Tappert-Freitag von der Rasselbande. Der Verein hat für die Verschönerung des Spielplatzes finanzielle Unterstützung aus der Charlotte-Weiß-Stiftung beantragt. Zur Ausschüttung am 14. April gingen 500 Euro an den Verein.

Von Schlamm überschwemmt

Der frühere Zaun um den Spielplatz wurde zuvor abgebaut. Er sei an dieser Stelle nicht nötig, so Tappert-Freitag. Jetzt ist der Platz von allen Seiten frei zugänglich. Der Verein plant nun die weiteren Arbeiten an den Geräten.

Der Spielplatz konnte fast ein Jahr lang nicht genutzt werden. Im Juni des vergangenen Jahres ging über Gorschmitz ein starker Regenguss nieder. Vom direkt angrenzenden Feld schwemmten Massen von Schlamm über den etwas niedriger gelegenen Spielplatz. Eine Schlammschicht von etwa 30 Zentimetern musste daraufhin abgetragen werden. Das hat der Bauhof erledigt.

Spielplatz soll ins Dorfzentrum

Ginge es nach der Gorschmitzer Rasselbande, dann würde der Spielplatz in die Mitte des Dorfes verlegt werden und damit in höhere Gefilde. So wäre die Gefahr einer erneuten Überschwemmung mit Schlamm vom Feld gebannt. Die Stadt unterstützt die Idee.

Die Kommune möchte den Spielplatzneubau im Dorfzentrum allerdings aus europäischen Fördermitteln aus dem Leader-Programm für den ländlichen Raum fördern lassen. Daraus wurde bisher nichts. Im noch laufenden Förderzeitraum sind sämtliche Mittel bereits ausgeschöpft. Die Stadt verfolgt das Projekt deshalb in diesem Jahr zunächst nicht weiter.

Ihr täglicher Newsletter aus Döbeln Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Döbeln direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Dranbleiben für 2023

Der Verein wolle aber dranbleiben an dem Vorhaben. „Geplant ist, bei der Stadt einen erneuten Förderantrag anzuregen für den nächsten Förderzeitraum. Der beginnt 2023“, so Tappert-Freitag.

Damit es überhaupt wieder einen nutzbaren Spielplatz gibt im Dorf, wurde der am Rödaer Weg wieder aufbereitet. Auch hier setzt also die Kommune darauf, dass der Verein kräftig mitzieht und ein Teil der Arbeiten in Eigenleistung von den Gorschmitzern kommt. Die Rasselbande entlastet damit den Stadthaushalt.

Von Steffi Robak