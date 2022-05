Leisnig

Die drei von der neuen Vereinsspitze vom Gewerbeverein Leisnig sind neu gewählt und haben gleich die nächste Party vor der Brust: Das Maibockfest steht ins Haus. Dahinter stecken die drei und ihre Unterstützer aus dem Verein.

Auf ins nächste Fest

Sven Wolff, Ronny Naumann und Mike Isendahl wurden in der jüngsten Jahreshauptversammlung des Vereins erneut in den Vorstand gewählt. Damit ändert sich dort nichts und es kann mit der Planung der nächsten Festivitäten fortgefahren werden.

Die Vereinsakteure freuen sich drauf, schließlich waren die vergangenen Jahre eher Flaute-Jahre, weil wegen der befürchteten Corona-Ausbreitung nicht in großen Menschenmengen gefeiert werden durfte.

„Die Weinfeste von 2020 und 2021 konnten wir mit den Leisnigern feiern. Dann ging nichts mehr“, schildert Sven Wolff. Er fungiert weiter als Vereinsvorsitzender, mit Mike Isendal als Stellvertreter, während Ronny Naumann die Finanzen des Vereins in seiner Verantwortung hat.

Mit Maibockfest im Aufwind

Im erweiterten Vorstand arbeiten Matthias Plötz und Mathias Voigtländer mit. Momentan hat der Leisniger Gewerbe- und Verkehrsverein 23 Mitglieder. „Der Verein steht finanziell solide da“, sagt Wolff, wenngleich wegen der nicht gefeierten Feste auch kaum Einnahmen zu verzeichnen gewesen seien. Um so mehr würden sich jetzt alle freuen, dass es mit dem Maibockfest wieder vorwärts geht.

Dieses steigt in diesem Jahr am Sonnabend, dem 21. Mai. Während am Bockbier-Zapfhahn die Fronten geklärt sind mit den Brauereien Frenzel aus Bautzen und Kräcker-Bräu aus Frohburg, ist auch für einen deftigen Happen gesorgt. Ein echtes Problem ist dieses Jahr das Thema Musik.

Mit der Musik in der Schwebe

„Ich musste feststellen, das nach den zwei Jahren Corona viele Bands, die für uns interessant und bezahlbar gewesen wären, mit dem Spielen aufgehört haben." Auch einen DJ zu bekommen, sei weitaus schwieriger als vor zwei Jahren.

Ihr täglicher Newsletter aus Döbeln Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Döbeln direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„In den vielen Monaten ohne Einkommen haben eine ganze Reihe dieser Leute ihre Tätigkeit auf dem Sektor eingestellt, was ich verstehen kann. Es war ja kein Erlös zu erzielen.“ Damit hängt der Verein in Sachen Beschallung zum Maibockfest noch in der Schwebe.

In der Schwebe hängt auch der Wetterschutz, allerdings in positivem Sinne: Der große Schirm soll wieder den Leisniger Marktplatz überspannen, dieses Jahr allerdings nicht an einem Mast in der Mitte, sondern an einem Kranausleger hängend.

Von Steffi Robak