Leisnig: Stadt kauft Johannisbeer-Plantage von Obstland AG  

Leisnig

Die Stadt Leisnig kauft der Obstland Dürrweitzschen AG für 24 000 Euro Land ab. Es handelt sich um eine Fläche in Leisnig, wo das Obstbau-Unternehmen bisher Johannisbeeren kultivierte.

Die Fläche befindet sich auf zwei Flurstücken in der Nähe der Tennisplätze und damit in der Nähe vom neu geplanten Sport-, Jugend- und Kulturzentrum. Das ist der Grund für den Geländeankauf.

In der jüngsten Stadtratssitzung wurde der Kauf abgesegnet. Dass das Projekt auf dem vorhandenen Grund- und Boden, ohne Zukäufe, nicht hätte umgesetzt werden können, war von Beginn an klar. Schon für den Bau der neuen Sportplätze, die vom VfB Leisnig genutzt werden, hätte die vorhandene Fläche nicht ausgereicht. Die Stadt hätte in den Randbereichen des jetzigen Sportkomplexes Grund und Boden dazukaufen müssen.

Eigentlich sollte es nur ein Teil dessen werden, was jetzt in das Eigentum der Stadt übergeht. So schildert es Bau- und Ordnungsamtsleiter Thomas Schröder jüngst in der Stadtratssitzung. „Wir hätten für das Projekt eigentlich nur einen Teil davon gebraucht. Allerdings hat die Obstland Dürrweitzschen AG an einem Verkauf von Teilstücken kein Interesse.“

Jetzt kauft also die Stadt für 24 000 Euro gleich zwei Flurstücke. Damit wird zum einen Platz geschaffen, um die im Projekt schon enthaltenen Fußballplätze zu bauen. So soll ein Kunstrasenplatz dazukommen. Auf dem könne auch im Winter gespielt werden, sofern kein Schnee liegt. Für die Verwendung der zusätzlich angekauften Fläche gibt es ebenfalls schon Ideen. Im Zusammenhang mit dem Sport-, Jugend- und Freizeitzentrum kam in der Stadtratssitzung zur Sprache, dass eine Mountainbike- und BMX-Strecke auf dem Gelände entstehen könnte.

Das wäre eine weitere Facette, die auf der Projektliste für das Sport-, Jugend- und Kulturzentrum neu dazu käme. Denn es stehen schon einige Vorhaben fest im Plan. Dazu gehört der Sportplatz-, Tennisplatz- oder Tribünenbau, außerdem auch der Umzug des Vereins AJZ aus dem jetzigen Jugendtreff in das Gebäude vom jetzigen VfB-Vereinsheim.

Die Feinarbeit an der Einzelprojektliste ist noch nicht abgeschlossen. Und dazu existieren auch noch eine Reihe von Ideen oder Wünschen, sowohl aus den Vereinen als auch aus den Reihen interessierter Bürger. In einer öffentlichen Zusammenkunft in der Zimmermann-Sporthalle war unter anderem bemängelt worden, dass an die Kegler nicht gedacht worden sei.

Deren Anlage stammt aus den 90er Jahren. Hin und wieder sei das an der veralteten Technik zu bemerken. Bürgermeister Tobias Goth (CDU) sagt dazu: „Wir sind dran, auch für die Kegler eine Lösung zu finden, wie wir deren Bedingungen verbessern können. Sie sind jedenfalls nicht vergessen.“

Ein Großteil der Einzelprojekte sei schon konkret benannt, weil die Projekte wie ein neuer Sportplatz schon länger in der Schublade schlummerten und sich nun die Chance zur Realisierung ergebe. „Einzelprojekte, die das Gesamtvorhaben in einem positiven Sinne untersetzen und verfeinern, können ebenfalls gern noch ins Gespräch gebracht werden“, so Goth weiter.

Mittlerweile habe sich der Verein AJZ gegenüber der Stadtverwaltung bereits positioniert. Für diesen Monat war auch noch ein weiterer Termin geplant, zu welchem Bürger eingeladen werden sollten. Wann oder ob gegenwärtig eine solche Runde stattfinden kann, sei derzeit noch offen. Was Goth als weiteren positiven Schritt in die richtige Richtung zur Stadtratssitzung verkünden konnte: Der Zuwendungsbescheid für die Fördermittel für das Projekt in Höhe von 2,394 Millionen Euro liegt nun schriftlich bei der Stadtverwaltung vor.

Von Steffi Robak