Leisnig: Stadt kauft Straße zum Baugebiet Eichbergblick

Leisnig

Die Stadt kauft jetzt die Zufahrtsstraße zum Leisniger Wohngebiet „Eichbergblick“. Der Beschluss dafür wurde zur jüngsten Stadtratssitzung mehrheitlich gefasst. Damit sollen die Modalitäten für die Erschließung des dahinter liegenden Wohngebietes geregelt werden.

Das Wohngebiet, also das Areal selbst, gehörte nie der Stadt, sondern vormals der Obstland Dürrweitzschen AG. Das Baugebiet lag beziehungsweise liegt demnach in privater Hand. Zuletzt hat die Sparkasse Döbeln das Areal übernommen. Auch die Vermarktung liegt also in der Hand des Kreditinstitutes. Von der Chemnitzer Straße aus solle nun über die bereits vorhandene Zufahrt auch die weitere Entwicklung des Eigenheimstandortes vorangetrieben werden. Zwei Häuser wurden dort bereits vor Ausweisung des Wohngebietes errichtet, die öffentliche Erschließung übernahm die Stadt.

Darüber berichtete vorm Stadtrat der Bau- und Ordnungsamtsleiter Thomas Schröder. In der Logik der Dinge liegt nun, dass die Zufahrtsstraße zur Erschließung des gesamten Wohngebietes genutzt wird. Das war ein Argument gewesen, als Anwohner der Karl-Liebknecht-Straße sich gegen die Ausweisung des Wohngebietes ausgesprochen hatten: Sie wollten nicht die Erschließungsstraße direkt an ihren Grundstücken haben, befürchteten unter anderem den Lärm der Baufahrzeuge.

Sie konnten sich mit ihrem Protest nicht durchsetzen. Nun steigen laut Auskunft von Bürgermeister Tobias Goth (CDU) die Nachfragen nach Eigenheimbaustandorten. Die Stadt kauft nun die Zufahrt, damit diese auch künftig als Erschließungsstraße genutzt werden kann.

Der Beschluss ging nicht ohne Diskussion durch. Stefan Orosz (Linke/Bündnisgrüne) stimmte dem Kauf der Zufahrtsstraße zu, wegen der zwei schon dort vorhandenen Häuser. Er merkte jedoch an: „Der dortigen weiteren Bebauung kann ich nicht zustimmen.“ Es leiste der Zersiedelung der Natur Vorschub. Seine Fraktion plädiert schon länger für den Erhalt von Bausubstanz in der Stadt statt für den Neubau auf der grünen Wiese.

Von Steffi Robak