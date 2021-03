Leisnig: Stadt reglementiert Orte für politische Auftritte

Leisnig

In Zukunft ist es festgeschrieben: Für politische Veranstaltungen dürfen von den kommunalen Gebäuden in Leisnig nur noch das Stadtgut sowie die Kulturscheune Börtewitz genutzt werden.

Die Satzung über die Benutzungsgebühren für kommunale Räume wird novelliert. Sie regelt demnach nicht nur die Preise neu. Mit der konkreten Regelung für politische Veranstaltungen will die Stadt unliebsamen Diskussionen aus dem Weg gehen.

Vor einem Jahr gab es in Leisnig Irritationen: Leisniger, die der Partei „Alternative für Deutschland“ (AfD) nahe stehen, hatten die Räume im Stadtgut bei der Stadt angemietet. Doch mit dem Argument, es sei nicht erkennbar gewesen, dass es sic h um eine politische Veranstaltung handle, kündigte die Stadtverwaltung den Vertrag kurz vor der Veranstaltung.

Die AfD rückte dann auf den Marktplatz – und wurde damit öffentlich noch sichtbarer. Das Fazit daraus: Wo politische Veranstaltungen in Zukunft stattfinden dürfen, solle per Satzung klar geregelt werden.

Das Rathaus bleibt laut Satzung dafür tabu. Mit dem Stadtgut und der Kulturscheune sind Lösungen gefunden, die sowohl für kleinere als auch für größere Personenkreise genutzt werden können.

Des Weiteren werde die novellierte Satzung auch eine andere Kostenstruktur mit sich bringen. Silvia Diesmann vom Hauptamt der Stadt kündigt an, dass die Preise völlig neu kalkuliert werden.

Bisher wurde so verfahren: Die übers Jahr anfallenden Betriebskosten für einen Raum wurden durch die jeweils stattfindenden Veranstaltungen in diesem Raum dividiert und dies auf die Nutzer umgelegt. Das führte zu verhältnismäßig hohen Nutzungsgebühren – für die Bürger einfach zu teuer, sagt zum Beispiel Stadtrat Hans-Hermann Schleußner von den Freien Wählern.

Dem entgegen steht das Argument von Rüdiger Schulze (CDU): „Die Stadt darf aber auch nicht in Konkurrenz treten zu den Gastronomen. Es ist nicht der Auftrag der Stadt, als Vermieter von Räumlichkeiten aufzutreten.“

Eine Reihe von Gebäuden und Räumen fällt demnach aus der Gebührensatzung in Zukunft völlig raus. Dazu gehört unter anderem der Rathaussaal und das Freibad. Gleiches gilt für das Dorfgemeinschaftshaus beziehungsweise Jugendhaus in Naundorf – der Gebäudekomplex soll verkauft werden. Auch diverse von Vereinen fest genutzte Räume sind nicht mehr Bestandteil der Gebührensatzung, wie zum Beispiel das Büro vom Geschichts- und Heimatverein im Rathaus, das AJZ oder die vom SV Leisnig genutzten Räume in der Seniorenbegegnungsstätte in der Rosa-Luxemburg-Straße. Derartige Nutzungen sollen im Rahme von Mietverträgen geregelt werden. Dies reduziere den Verwaltungsaufwand für diese Nutzungsarten.

Auf welche Art jetzt die Preise neu kalkuliert werden, ist noch nicht geklärt. Silvia Diesmann aus dem Hauptamt weist darauf hin, dass es personell kaum möglich ist, die Kalkulation rechtssicher aufzustellen. Sie empfahl, das möge in die Hände einer Fachfirma gelegt werden. Dies koste die Stadt etwa 5000 bis 6000 Euro.

Von Steffi Robak