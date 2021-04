Leisnig: Stadt will weitere Impftermine

Leisnig

Nach den ersten offiziellen und gut verlaufenen Imfptagen für Leisnig wird sich Bürgermeister Tobias Goth (CDU) mit einem Dankschreiben an das Deutsche Rote Kreuz Döbeln-Hainichen wenden. Zum einen hatte ihn - wie berichtet - die routinierte Abarbeitung sämtlicher Termine beeindruckt, zu denen sich die Bürger aus den Priorisierungsgruppen 1 und 2 zuvor telefonisch im Rathaus der Stadt anmelden konnten.

Mehr als 600 Leisniger hatten diese Möglichkeit wahr genommen. Die Stadt war in den regulären Zeitplan vom mobilen Impfteam des Deutschen Roten Kreuzes eingebunden worden. Anfang Mai erhalten die bereits Geimpten dann ihre Zweitimpfung. Die Termine dafür stünden bereits fest.

„Das lief alles bisher sehr gut“, so Goth. „Nun haben mir Ratsmitglieder signalisiert, dass die Stadt an der Strategie weiterer Extra-Impftage dennoch festhalten solle.“

In einem Dankschreiben, welches er in diesen Tagen an die Verantwortlichen vom Deutschen Roten Kreuz richten möchte, will Goth deshalb auch darum bitten, dass Leisnig für erneute Impftage mit eingeplant werde.

Ursprünglich war im Leisniger Stadtrat bereit für Ende März alles Organisatorische vorbereitet worden, damit die Bürger zu einer ersten Impfrunde hätten aufgerufen werden können. Dabei war Leisnig noch nicht berücksichtigt worden mit Verweis darauf, dass erst die grenznahen Regionen Sachsens vom Impfteam besucht werden sollten.

„Mitglieder aus dem Ältestenrat vom Stadtrat signalisierten nun mir gegenüber, dass die Stadt an einem extra Impftermin dran bleiben beziehungsweise das Interesse daran gegenüber den Verantwortlichen noch einem deutlich machen solle.“

Letztlich sei auch dabei zu berücksichtigen, dass zum einen Impfstoff zur Verfügung stehen müsse, der ja nun ja auch vom Hausärzten sowie weiterhin vom Impfzentrum in Mittweida verimpft wird. Zum anderen sollten auch die nächsten Priorisierungsgruppen freigegeben sein, bevor nächste Impftermine vor Ort organisiert werden. Für weitere Leisniger Extra-Termine müsse außerdem auch das Impfteam des Deutschen Roten Kreuzes abrufbar sein.

Von Steffi Robak