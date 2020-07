Leisnig: Stadt zahlt weiter fürs AJZ – doch es sind mehr Besucher erwünscht

Leisnig

Planungssicherheit in der Jugendarbeit ist wichtig. Ausreichend gegeben ist sie häufig nicht, wovon Träger oder Betreiber von Jugendeinrichtungen ein Lied singen können. In Leisnig hat jetzt der Stadtrat ein deutliches Signal für ein stückweit Planungssicherheit gesendet. Auch nächstes Jahr soll der Vertrag mit dem Chemnitzer Verein Regenbogenbus fortgeführt werden. Dieser leistet mobile Jugendarbeit im Alternativen Jugendzentrum (AJZ) Leisnig, arbeitet eng mit den Jugendlichen dort zusammen.

Stadt stellt 10 500 Euro bereit

Der jährliche Kommunalanteil, den die Stadt Leisnig dafür laut Vertrag zu leisten hat, beträgt 10 500 Euro. Diese Summe soll die Kommune auch 2021 bereitstellen, so das einstimmige Votum der Stadträte. „Entsprechend dieser Summe besteht Anspruch auf zehn Stunden Kontaktzeit pro Woche zuzüglich 5,7 Stunden pro Woche für Verwaltung und Projektsteuerung. Der Verein sichert zu, unter den fachlich gegebenen und allgemein anerkannten Standards mobile Jugendarbeit zu leisten“, heißt es dazu in der Beschlussvorlage.

Der Regenbogenbus-Verein betreibt unter anderem das Projekt „Kontrast Mobile Jugendarbeit in Mittelsachsen“ und arbeitet damit aktuell in sieben Kommunen des Landkreises, darunter in Leisnig für das AJZ.

Nicht vor Ort, aber Kontakt

Einfach so nickten die Stadträte den für Leisnig durchaus beachtlichen Betrag allerdings nicht ab. Hans-Hermann Schleußner (Wählervereinigung) wollte zum Beispiel wissen, wie die Jugendarbeit im AJZ unter den eingeschränkten Corona-Bedingungen lief und läuft – und das sicherlich nicht ohne finanziellen Hintergedanken. „Es konnten zwar keine Projekte vor Ort stattfinden, aber es bestand weiter Kontakt zu den Jugendlichen per Telefon und E-Mail“, sagte dazu Janine Kromm vom Trägerverein. Außerdem habe sie sich weiter um Projekte gekümmert. So könne nun der gewünschte Basketballplatz neben der Skaterrampe gebaut werden. Unterstützung gebe es von der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung. „Die Jugendlichen haben da richtig Lust drauf“, sagte Kromm.

Besucherzahl steigern

Auch Stadtrat Hansjörg Oehmig ( CDU) hakte nach: „Für uns ist die Jugendarbeit eine ganz wichtige Geschichte. Wir sehen das Geld, das wir dafür ausgeben. Und wir sehen die Besucherzahlen, die in ihrem Bericht stehen. Demnach sind es durchschnittlich zehn Jugendliche. Was tun sie dafür, um diese Zahl zu steigern?“ Janine Kromm verwies darauf, dass es sich um Durchschnittswerte handele. „Es sind bei weitem mehr Jugendliche, die das AJZ aufsuchen. Es gibt eine Kerngruppe und eine Nachwuchsgruppe. Es ist Wahnsinn, wie die sich beteiligt haben.“ Mit Veranstaltungen und geplantem Kontakt zur Oberschule solle noch mehr das Interesse fürs AJZ geweckt werden. Aber, so Kromm: „Es gibt Jugendliche, die erreichen wir auch auf diesem Wege nicht. Wir lassen uns etwas einfallen, um sie anzusprechen.“

Videoüberwachung bedenklich

Vorerst kein grünes Licht gab es für das Ansinnen, eine Videoüberwachung im Jugendzentrum zu installieren. „Bei dem Einbruch im AJZ ist enormer Schaden für die Jugendlichen entstanden. Die geklauten Dinge sind nicht so einfach zu ersetzen. Wir würden die Kamera erst anschalten, wenn das AJZ abgeschlossen wird“, erklärte Kromm. Doch Uwe Dietrich vom Ordnungsamt warnte: „Das ist ein öffentliches Objekt. Das wird schwierig. Wir müssten erst prüfen, welche anderen Möglichkeiten der Sicherung bestehen. Und die Pflichten sind hoch. Die Aufzeichnungen müssen zum Beispiel aller 48 Stunden gelöscht werden.“ Bau- und Ordnungsamtsleiter Thomas Schröder ergänzte zu dem Vorfall: „Wertsachen wie Geld haben dort draußen auch nichts zu suchen.“ Woraufhin Stadtrat Stefan Orosz ( Die Linke) entgegnete: „Solche Dinge wie Mischpult und Mikrofone aber schon. Die sind notwendig, um Veranstaltungen durchführen zu können.“

Von Olaf Büchel