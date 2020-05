Leisnig: Steuerausfälle bislang in Höhe von einer halben Million Euro

Leisnig

Viele Gewerbetreibende und Unternehmen leiden unter der Corona-Krise. Geht es den Unternehmen schlecht, wirkt sich das auf die Mitarbeiter und letztlich auf die Kommunen aus, die auf Steuereinnahmen angewiesen sind.

Leisnig bleibt nicht verschont

Kämmerin Andrea Schlehahn gab in der Sitzung des Verwaltungsausschusses am Donnerstagabend erste Informationen dazu, was das für die Stadt Leisnig bedeutet. „Aktuell wissen wir von Ausfällen beziehungsweise Mindereinnahmen bei der Gewerbesteuer in Höhe von 540 000 Euro“, sagte die Kämmerin. Und das ist gewiss noch nicht das Ende der Fahnenstange. „Die Unternehmen haben wegen Corona die Möglichkeit, die Gewerbesteuervorauszahlung zu minimieren oder auf Null zu setzen. Davon machen die Firmen Gebrauch. Leisnig bleibt davon nicht verschont. Es sind schon mehrere Anträge auf Steuer-Herabsetzung eingegangen“, erklärte die Kämmerin.

Weitere Ausfälle

Die Stadt werde ebenfalls zu spüren bekommen, dass es Ausfälle bei der Lohn- und Einkommenssteuer sowie bei der Umsatzsteuer gibt und noch geben wird. Schlehahn: „Das ist zurzeit für uns aber noch nicht hochrechenbar.“

Rücklage-Auflösung möglich

Für Leisnig, als eine Kommune, die nicht reich ist, wird die Corona-Krise mit finanziellen Problemen verbunden sein, auch wenn von Freistaat und Bund Unterstützung kommt. Die Vorsorgerücklage, die Kommunen per Gesetz vorhalten mussten, darf laut Kämmerin in diesem Jahr aufgelöst werden, um finanzielle Schwierigkeiten abzumildern. Auch alle Schlüsselzuweisungen vom Land würden fließen, wie vorgesehen. Zudem soll errechnet werden, wie hoch der Verlust durch die Steuerausfälle ist. Dieser werde dann zumindest zur Hälfte aus Mitteln des Fonds Coronaepidemie ausgeglichen. Diese Zuwendungen würden aber auch bei der Berechnung künftiger Zuweisungen eingepreist,was sich in den Folgejahren auf die Finanzen der Stadt auswirken werde.

Maßvoll arbeiten

„Für uns als Kommune heißt das, maßvoll mit den Finanzmitteln zu arbeiten. Jede Ausgabe ist durch die Ämter zu prüfen“, sagte Andrea Schlehahn. Auf der anderen Seite gelte es aber auch, als Kommune gerade kleinere Unternehmen mit Aufträgen zu unterstützen.

Ausschreibung vorbereiten

Zur geplanten europaweiten Ausschreibung kaufmännischer und technischer Leistungen für den Eigenbetrieb Abwasserentsorgung der Stadt Leisnig hat der Verwaltungsausschuss einen Beschluss gefasst. Die Firma Beratungsraum Leipzig soll diese Ausschreibung vorbereiten, weil, so Bau- und Ordnungsamtsleiter Thomas Schröder, die Erfahrungen der Stadt auf dem Gebiet „spärlich“ sind. Allerdings kostet allein diese Ausschreibungsvorbereitung die Stadt knapp 30 000 Euro brutto. Sie beinhaltet unter anderem eine Bestandsaufnahme und Zustandsbewertung sämtlicher Anlagen und Technik des Eigenbetriebes, eine Analyse der Ausgangssituation und die Vertragsgestaltung für die beabsichtigte Leistungsvergabe. Im Juni soll damit begonnen werden. Thomas Schröder: „Ziel ist, dass Mitte, Ende November der Stadtrat den Beschluss für die Leistungsvergabe fassen kann.“

Von Olaf Büchel