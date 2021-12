Leisnig: Stiefelwacht-Hauptmann Wolfgang Rosemann verstorben 

Leisnig

Wolfgang Rosemann, ehemals Hauptmann der Stiefelwacht in Leisnig, ist in der vergangenen Woche verstorben. „Tief betroffen habe ich davon Kenntnis genommen“, sagt Leisnigs Bürgermeister Tobias Goth (CDU). Wolfgang Rosemann habe auf vielfältige Art das Leisniger Stadtleben mit geprägt und sei verdientermaßen ein hoch angesehener Mann.

„Viele werden ihn vermissen“

„Man kann wohl sagen: Für viele Menschen war er ein guter Kamerad und auch ein Freund. In Leisnig werden ihn deshalb viele Menschen vermissen“, sagt das Stadtoberhaupt.

Wolfgang Rosemann trat jahrzehntelang in vielerlei Hinsicht für seine Stadt in Erscheinung, nicht zuletzt als Handwerksmeister und Unternehmer mit einem an der Muldenwiese ansässigen Elektro-Fachbetrieb. In der Freiwilligen Feuerwehr hatte er ebenfalls aktiven Dienst geleistet.

Weihnachtsbaum geschmückt

Wolfgang Rosemann war mit zur Stelle, wenn auf dem Leisniger Marktplatz der Weihnachtsbaum mit seinen Lichterketten geschmückt wurde. Diese Aufgabe hatte die Stiefelwacht zusammen mit dem Stadtelektriker übernommen.

Über die Grenzen der Stadt hinaus ist Wolfgang Rosemann wahrscheinlich am meisten in seiner Funktion als Hauptmann der Stiefelwacht bekannt geworden, und das in der ganzen Bundesrepublik.

Hauptakteur ums Riesenschuhwerk

Als Stiefelwacht-Hauptmann machte sich Rosemann oder „Rosi“, wie er von Freunden genannt wurde, als einer der Hauptakteure um das Riesenschuhwerk verdient. 1996 gebaut, bugsierten Feuerwehrleute den Stiefel aus der heimlichen Werkstatt an der Johannistalkreuzung. Damals wurde er erstmals öffentlich gezeigt. Später fand der Stiefel Eingang in das Guinnes-Buch der Rekorde. Dass er danach besondere Zuwendung brauchen würde, war den Männern und Frauen um Wolfgang Rosemann bald klar. So entstand aus dem Kreise der Feuerwehr die Stiefelwacht.

Mit dem Stiefel unterwegs

Mit dem Stiefel zusammen zog die Wacht in das von der Stadt geschaffene Stiefelmuseum, wo der Stiefel noch heute sein Domizil hat. Und er bekam einen kleinen Bruder. Zu den Altstadtfesten war Wolfgang Rosemann in seiner Hauptmanns-Uniform zu beobachten, wie er den kleinen Stiefel, angehängt an einen Minitraktor, durch die Besuchermenge auf dem Burglehn spazieren fuhr.

Dass der weltgrößte Stiefelriese in viel größeren Entfernungen von der Stadt seiner Erbauer unterwegs war, ist zum großen Teil Wolfgang Rosemann zu verdanken. Zum Tag der Sachsen wurde er gezeigt. Zu Fachtagungen deutscher Schuhhersteller erntete er anerkennende Blicke, war bis nach Braunschweig unterwegs.

Enthusiasmus hat begeistert

Tobias Goth: „Gern erinnere ich mich daran, wie enthusiastisch Herr Rosemann über seine Erlebnisse mit dem Stiefel erzählte. Mit diesem Enthusiasmus hat er viele begeistert.“ Vor zwei Jahren dankte die Stiefelwacht um Wolfgang Rosemann geschlossen ab – aus Altersgründen. Den Stiefel nahm Mario Bilski in Obhut.

Nach schwerer Krankheit verstorben

Rosemann selber schrieb damals: „Nach 20 Jahren leidenschaftlicher Arbeit der Stiefelwacht für unseren Riesenstiefel geht für uns eine Ära zu Ende.“ Bis dahin wurde der Leisniger Riesenstiefel bei zirka 35 Veranstaltungen präsentiert, legte dafür etwa 5300 Kilometer auf seiner Lafette zurück. Wolfgang Rosemann war mit dabei. Er verstarb nach schwerer Krankheit in seinem 74. Lebensjahr.

Von Steffi Robak