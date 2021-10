Leisnig: Sympathische Starthilfe für neuen Kinderchor 

Leisnig/Sitten

Es ist vor ihre Art, mit Kindern umzugehen und sie damit für die Musik zu begeistern. Jüngst haben Leisniger und Sittener Kinder Jacinta Pereira kennen gelernt. Als der Singbus vom Deutschen Jugendchorwerk vorm Bahnhof Station machte, lud neben dem Leisniger Kirchenmusikdirektor Holger Schmidt auch die 31-jährige Musikpädagogin Kinder und Eltern zum Musizieren ein.

Neuer Kindersingkreis startet

Und das hat nun Folgen, denn der Singbus in Leisnig war vor allem eins, eine Einladung. Am Donnerstag öffnet um 16 Uhr in Leisnig ein Kindersingkreis. Diesen wird Holger Schmidt leiten, und zwar in der Suptur, am Leisniger Kirchplatz Nummer 3. „Mit den Corona-Einschränkungen über den Sommer kam bei den Chören einiges zum erliegen“, so Schmidt, „doch während es bei den Erwachsnen nun schon wieder losgeht, brauchen die Kindersinggruppen noch Anlauf.

Sport nach Corona als Erstes erlaubt

Viele hätten durch Schulwechsel und mit Beginn des Regelunterrichts zu tun, sich einzugewöhnen. Manche wechselten in Sportvereine. Dort man, unter anderem im Freien, schon etwas unternehmen, weil es eher wieder erlaubt war.

Etwa 30 Kinder waren mit ihren Eltern nun jüngst am Singbus. Dieser soll das Initial für sein für einen neuen Singkreis, den Holger Schmidt anbietet. „Das war schon eine ziemlich große Gruppe“, sagt auch Jacinta Pereira, die das ganze mit angeschoben hat und die sich freuen würde, wenn daraus wieder eine feste Gruppe musizierender Kinder werden würde. Einige der Singbus-Kinder konnten die aus Portugal stammende Frau zuvor schon kennen lernen. In der zweiten, dritten und vierten Klasse der Emil-Naumann-Grundschule gab sie zu Beginn des Schuljahres Workshops mit ganz speziellen Musikstunden.

Mit Leisnig verbunden

Mit Jacinta Pereira lernen Kinder nicht nur Lieder. Sie bringt ihnen auch bei, wie Bodypercussion funktioniert. Dabei werden Klänge mit dem eigenen Körper erzeugt, indem jemand mit Händen oder Fäusten auf bestimmte Stellen am eigenen Körper schlägt, indem mit Füßen gestampft oder mit Händen beziehungsweise Fingern bestimmte Klänge mit dem Mund erzielt werden. Der Musizierende selbst ist dabei sein eigener Klangkörper.

„Es waren viele Kinder da aus Sitten, das hat mich sehr gefreut“, sagt Pereira. „Alle zusammen sollten Spaß haben, und es kann auch jeder singen. Singen entwickelt und stärkt das Selbstbewusstsein.“ Jacinta Pereira kommt ursprünglich aus Portugal, wo sie in der Nähe des Wallfahrtsortes Fatima aufwuchs.

Teil der Folk-Music-Connection

Als junge Frau kommt sie über ein Austauschprogramm für Studenten für ein Jahr nach Deutschland, beginnt dann hier ein Studium der Kirchenmusik. Ihre ersten Stationen in Deutschland sind Regensburg und Rothenburg Am Neckar. Derzeit ist sie hauptberufliche Kirchenmusikerin in einer katholischen Kirchgemeinde im baden-württembergischen Crailsheim. Dorthin fuhr sie auch nach ihrem Leisniger Singbus-Einsatz wieder zurück. Nach Leisnig möchte sie auf jeden Fall wiederkommen, denn sie gehört zur internationalen Folk-Music-Connection – ebenso wie Kathryn Döhner und die anderen Akteure vom Leisniger Kulturbahnhof.

Von Steffi Robak