Das Landesamt für Schule und Bildung möchte mit der Demokratiekampagne „Das andere Leben“ politische Bildung auch in der Schule fördern. In Form eines Hörspieles erzählt der Schauspieler Thomas Darchinger die Geschichte des jungen Solly Ganor – einem litauischen Juden, der in ein Konzentrationslager deportiert wurde und überlebte.