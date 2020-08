Leisnig: Trauercafé auf dem Lebensweg

Leisnig

Unter dem Motto„Auf dem Weg sein…“ fanden sich am Dienstag zum ersten Mal Gäste zum Trauercafé im Beratungszentrum Lebenszeit ein. „Es handelt sich um eine offene Zusammenkunft für Angehörige Verstorbener oder auch von deren Angehörigen und Bekannten“, so Ina Marhoffer vom Beratungszentrum Lebenszeit.

Zusammen Reisekorb ausgepackt

„Wir waren gespannt, wie groß das Interesse an diesem Angebot sein würde, da es für die Leisniger Region zum ersten Mal durchgeführt wurde“, so Marhoffer weiter. Eine handvoll interessierter Teilnehmer machte sich trotz Sturmtief auf den Weg ins Beratungszentrum, in das Eckhaus namens „Hundert“ an der Chemnitzer Straße von Leisnig.

Der Nachmittag stand unter dem Thema: „Auf dem Lebensweg“. Mittels eines alten Reisekorbes wurden die Stationen auf dem Lebensweg mit seinen schweren und schönen Wegabschnitten anschaulich gemacht. Nach der offenen Gesprächsrunde lernten sich die Gäste bei hausgebackenen Kuchen und Kaffee näher kennen.

Telefonanruf jederzeit möglich

„Beim Auseinandergehen waren sich alle einig - es ist wohltuend, sich mit anderen auszutauschen, die ein ähnliches Schicksal durchlebt haben.“

Das nächste Trauercafé im Beratungszentrum Lebenszeit ist für den Mittwoch, 30. September, geplant. 15 Uhr können gern weitere Interessenten dazu stoßen. Wer möchte, nimmt zuvor für ein Gespräch telefonisch Kontakt auf unter der Nummer 034321/688 255.

Von Steffi Robak