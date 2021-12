Leisnig: Über Weihnachten Corona-Tests am Markt 

Leisnig

Über Weihnachten und die Feiertage zum Corona-Test? In Leisnig ist das kein Problem. In der Stadt auf dem Berge können sich die Bürger am Marktplatz testen lassen, und zwar in direkter Nähe zum Rathaus.

Große Resonanz

Im Schaufenster des dort ansässigen Metallbaubetriebes Kotte weisen große Buchstaben darauf hin, dass hier Corona-Tests angeboten werden. Wie Unternehmensinhaber Sebastian Kotte informiert, stößt das Angebot bei den Leisnigern bisher auf große Resonanz.

Unternehmen lassen regelmäßig testen

Unter anderem hätten sich mehrere der größeren Betriebe der Stadt für regelmäßige Testungen ihrer Mitarbeiter gemeldet. Sein Geschäftspartner Uwe Baldauf, der auch eine Pflegevermittlung betreibt, sei in den Unternehmen unterwegs, um die Mitarbeiter vor Ort zu testen.

Testmöglichkeit lange vermisst

Generell werde die Testmöglichkeit auch von Bürgern gern angenommen. So kämen schon täglich etwa 100 Test zusammen. „Vor allem in der Zeit, als es in der Umgebung nur in Hartha und Döbeln Testmöglichkeiten gab, haben die Leisniger diese hier in ihrer Stadt sehr vermisst“, so Kotte weiter.

Manche sind schon Stammkunden

„In Absprache mit der Stadtverwaltung haben wir dann den Entschluss gefasst, hier in unseren Räumlichkeiten am Markt ein Testzentrum einzurichten. Vor allem ältere Bürger kommen zu uns, man kann schon sagen, es gibt direkte Stammkunden.“

Testgrund: Gesunde Vorsicht

Ob dies Personen geimpft sind oder nicht, spiele für ihn keine Rolle, das werde ja auch nicht abgefragt. Generell lassen sich die Menschen in Leisnig aus Gründen der gesunden Vorsicht testen: „Gerade in der Adventszeit ist es den Menschen wichtig, dass sie sich unter den Corona-Vorgaben trotzdem im familiären Kreis besuchen können. Und nach dem, was uns die Leute hier mitteilen, ist es ihnen wichtig, mit einem vorherigen Test sicher zu gehen, dass sie den Corona-Erreger in dieser Zeit nicht an sich haben und auch nicht weitergeben können.“

Testzentrum offen über Weihnachten

In dem Testzentrum wird auch die Bescheinigung über einen Negativ-Test ausgestellt. Und so sehen für diese Tage die Öffnungszeiten des Leisniger Testzentrums am Markt aus: An Heiligabend und am ersten Feiertag ist das Testzentrum offen von 9 bis 11 Uhr und am zweiten Feiertag von 9 bis 12 Uhr.

Von Steffi Robak