Leisnig: Ukraine-Krieg geht an Apian-Schule nicht vorbei

Bisher kamen 43 Personen aus den Kriegsgebieten der Ukraine nach Leisnig. Die meisten von ihnen seien Frauen und Kinder. Darüber berichtete jüngst Leisnigs Bürgermeister Tobias Goth (CDU) in der jüngsten Sitzung des Stadtrates.

Untergebracht in Leisnig und den Dörfern

Die Kriegsflüchtlinge sind unter anderem in privaten Unterkünften untergebracht, zudem im Gebäude der früheren Post. Auch die Familie, die im früheren Gasthof von Tautendorf wohnt, nahm zwei Mütter mit ihren Kindern auf und signalisierte, dass in dem Gebäude ein weiterer Raum freigelenkt werden könne.

Pfarrhaus Zschoppach mittlerweile bezogen

Auch in der Wohnung im Pfarrhaus Zschoppach zog mittlerweile eine Familie aus der Ukraine ein. Die Anteilnahme am Schicksal dieser Frauen, unter anderem beim jüngsten Friedensgottesdienst in der Polditzer Kirche und beim Konzert am Sonntag, was sehr groß.

In Ruhe in Sachsen einleben

Jetzt gehe es darum, dass die Menschen sich nach ihren schlimmen Erlebnissen in Ruhe in Sachsen einleben können, sagt Peter Fritzsch vom Polditzer Orgelverein. Das Konzert am Sonntag wurde vom Kulturraum Mittelsachsen-Erzgebirge und der Stadt Leisnig unterstützt.

Ukraine-Flüchtlinge sollen sich im Rathaus melden

Goth empfiehlt, Leisniger Neuankömmlinge aus der Ukraine sollen sich im Rathaus melden. Dort werden sie anhand ihrer biometrischen Daten registriert und diese an das Landratsamt als zuständige Ausländer-Behörde gemeldet.

Germanistin aus Charkiw unterrichtet in Deutsch

Victoria Yevtushenko aus Charkiw, die seit etwa drei Wochen in Leisnig wohnt, hat mittlerweile damit begonnen, Deutschunterricht für Kinder und Erwachsene in Leisnig anzubieten. Dabei wird die Germanistin von der Oberschule Peter Apian beziehungsweise deren Schulträger, der Stadt Leisnig, unterstützt.

Spendenkonto bei der Stadt weiter offen

Eine Spendenaktion unter Lehrern und Schülern der Apian-Schule erbrachte zuletzt rund 1000 Euro. Das Geld wurde an das Spendenkonto der Stadtverwaltung Leisnig überwiesen. Davon soll unter anderem Victoria Yevtushenko mit einem Laptop für ihre Lehrertätigkeit unterstützt werden.

Das Spendenkonto der Stadt Leisnig bleibt geöffnet. Kontonummer: DE96 8605 5462 0034 9200 01; Verwendungszweck: lokale Ukraine-Hilfe

