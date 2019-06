Leisnig

Eingerissene Biberdämme in Tautendorf beschäftigen die Kripo in Chemnitz. Wie die Pressestelle der Polizeidirektion Chemnitz mitteilt, zerstörten Unbekannte offenbar Anfang des Jahres am Schanzenteich mehrere Biberdämme. In der Folge sank der Wasserstand, was den Lebensraum der Tiere erheblich beeinträchtigte. Der Biber gilt als streng geschützte Art. Wer ihre Bauten beschädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft. Das gilt leider nicht für die Stadtverwaltung Döbeln, die im April 2016 das Biberrevier in Großbauchlitz mit Genehmigung der Unteren Naturschutzbehörde trocken legen ließ.

Aber im Tautendorfer Fall ermittelt die Polizei ermittelt wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Bundesnaturschutzgesetz und sucht nun Zeugen, die Beobachtungen im Zusammenhang mit der Tat gemacht haben oder Hinweise zu den unbekannten Tätern geben können. Zeugen wenden sich bitte an die Kriminalpolizeiinspektion Chemnitz unter Telefon 0371/ 3 87 34 48.

Von daz