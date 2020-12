Leisnig/Bockelwitz

Unbekannte entwendeten einen auf einem Pendlerparkplatz an der S 31 abgestellten Audi A6. Das geschah nicht etwa in der Nacht, sondern am Sonnabend in der Zeit zwischen 10.30 und 17.10 Uhr. Der Wert des im Jahr 2005 erstmals zugelassenen Fahrzeugs wurde auf etwa 5 000 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen.

Von daz