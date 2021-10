Leisnig: Unsanftes Ende einer Beziehung voller Eifersucht

Leisnig

Manchmal enden jahrelange Beziehungen im wahren Wortsinn schlagartig, obwohl der Ärger schon länger in der Luft liegt. Ein 45-jähriger damaliger Leisniger zog den Schlussstrich, was nicht ohne Handgreiflichkeiten ausging. Dafür stand er in Döbeln vor Gericht.

Dort hielt ihm die Staatsanwaltschaft außerdem vor, von Februar 2013 bis August 2019 die Unterhaltspflicht gegenüber seiner Tochter aus einer vorangegangenen Beziehung verletzt zu haben. Mehr als 10 000 Euro Schulden liefen so auf. Die Forderung richtet das Jobcenter an den Mann.

Er hätte sie gern noch verwöhnt

Zurück zu den Vorgängen vom 8. August 2020. Es sei ein normaler Tag gewesen. Am Abend hatte es sich das Paar auf der Couch zum Fernsehen gemütlich gemacht. Dann sei man ins Bett gegangen – wo der Mann seine Freundin gern noch etwas verwöhnt hätte, wie es der Angeklagte formuliert. Diese habe ihn jedoch abgewiesen. Er sei wütend geworden, schildert er, habe sein Bettzeug genommen, um im Wohnzimmer auf der Couch zu übernachten. Die Abweisung kränkte ihn, er vermutete einen Nebenbuhler, „was sich später auch bestätigte“, sagt er.

Jedenfalls ging er zurück ins Schlafzimmer und versuchte, seiner Lebensgefährtin das Handy wegzunehmen in der Annahme, sie kommuniziere mit einem anderen Mann. Im Handgemenge um das Gerät streifte der Mann in einer Abwärtsbewegung mit seiner Hand und dem Telefon das Gesicht seiner Lebensgefährtin und fügte ihr Prellungen zu. Sie kündigte an, die Polizei zu rufen und verließ die Wohnung. „Ich wollte ohnehin abschließen mit dem Theater“, so der Angeklagte. Als die Polizei eintraf, saß er draußen in seinem Auto.

Immer wieder Eifersucht

Die Auseinandersetzung sei für sie der Trennungsgrund gewesen, sagt die Frau. Es habe immer wieder Eifersuchtsszenen gegeben. „Das wurde zunehmend unerträglich. Am Tag nach dem Vorfall wollte er dann noch seine Sachen abholen.“ Da kam es zum nächsten Vorfall. Sie öffnete ihm die Tür, um sie – aus Angst – sofort wieder zu schließen, weshalb er sie auftrat. So kommt noch die Sachbeschädigung zu den Vorwürfen dazu. Der Vermieter, ebenfalls als Zeuge vor Gericht, reparierte das Türschloss selbst.

Ebenfalls als Zeugin trat die frühere Lebensgefährtin des Angeklagten und Mutter der gemeinsamen Tochter auf. Dabei wurde deutlich: Es gibt zwei Kinder. Nur zeigte später ein Vaterschaftstest, dass nur eins davon von dem Angeklagten stammt. Hier sah die Staatsanwaltschaft zwar einen Anhaltspunkt für die starke Eifersucht. Das entschuldige aber nichts.

Im Zweifel für den Angeklagten

Der Staatsanwalt sah die gefährliche Körperverletzung als erwiesen an, demnach Vorsatz oder zumindest die Inkaufnahme einer Verletzung. Der Strafrahmen dafür reicht von einer Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren. Dazu kämen sechs Monate Freiheitsentzug für die Verletzung der Unterhaltspflicht plus 50 Tagessätze Geldstrafe für die Sachbeschädigung an der Haustür.

Der Vorsitzende Richter Simon Hahn sah jedoch lediglich eine fahrlässige statt eine gefährlichen Körperverletzung, zumal die Zeugin und Geschädigte selbst glaubhaft schilderte, der „Schlag“ habe eher aus der Abwehr- beziehungsweise Wegwerfbewegung des Handys resultiert. „Im Zweifel für den Angeklagten“, begründete Hahn die mildere Entscheidung.

Freiheitsstrafe auf Bewährung

Verurteilt wurde der jetzt in Waldheim wohnende Mann wegen der Unterhaltsverletzung, fahrlässiger Körperverletzung sowie Sachbeschädigung zu einer Gesamtstrafe von acht Monaten Freiheitsentzug, ausgesetzt zu drei Jahren Bewährung.

Wegen des ausstehenden Unterhalts verfügte das Gericht die Einziehung von Wertersatz in Höhe des vom Amt gezahlten Unterhaltsvorschusses, also von zirka 10 000 Euro. Das läuft letztlich hinaus auf Pfändung. Der Angeklagte nahm das Urteil im Gerichtssaal an.

Von Steffi Robak