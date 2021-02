Leisnig: Valentins-Grüße per Ballon in die Klinik

Leisnig

In Zeiten des Lockdowns sind die Besuchsmöglichkeiten in Krankenhäusern wie der Helios Klinik Leisnig weiterhin eingeschränkt. Wer momentan einen lieben Angehörigen in der Klinik hat, kann ihm jedoch trotzdem einen überraschenden Gruß zukommen lassen: Am Valentinstag.

Wie aus den im Internet veröffentlichten Daten der Leisniger Helios-Klinik hervorgeht, werden dort momentan 64 Patienten auf Normalstation betreut, bei denen kein Corona-Virus festgestellt wurde. „Hierbei handelt es sich beispielsweise um eingelieferte Notfälle oder um Patienten, bei denen geplante Operationen vorgenommen wurden“, sagt Klinik-Sprecherin Juliane Dylus. 18 Patienten mit Corona-Infektion werden auf einer der Normalstationen behandelt, die als Isolierstationen eingerichtet sind.

In der Leisniger Helios-Klinik liegen derzeit acht Patienten in einem Intensivbett, sechs davon im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion.

Bis Freitag Brief an die Klinik

An alle können für den Valentinstag Grüße ausgerichtet werden. Um den Tag der Liebenden auch in Corona-Zeiten begehen zu können, bietet die Helios Klinik Leisnig an, Postkartengrüße für einen Lieblingsmenschen direkt auf Station in die Klinik zu senden. Wer möchte, kann auf diesem Wege eine personalisierte Nachricht schicken. Ein zuvor eingesandter Brief wird zusammen mit einem Herzballon direkt am Krankenbett überreicht.

Und so funktioniert der Valentinsgruß ins Krankenhaus:

Dem oder der Liebsten, den Großeltern, dem Nachbarn oder der Nachbarin kann ein Brief geschrieben werden, in die Helios-Leisnig. Es kann auch über die Helios-Website eine Grußkarte ausgedruckt werden. Der verschlossene Briefumschlag soll bis Freitag an die Klinik gesendet werden. Patienten-Name und die Station sowie das Kennwort „Valentinsgruß“ sollten auf dem Umschlag angegeben sein. Geschickt wird alles an folgende Adresse: Helios Klinik Leisnig Kennwort: Valentinsgruß, Patientenname und Station Colditzer Straße 48 04703 Leisnig.

Juliane Dylus hängt die persönliche Botschaft an einen Herzluftballon und leitet diesen an die Empfängerin oder den Empfänger weiter.

Von Steffi Robak