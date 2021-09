Leisnig: Vierstellige Summe für Dienst an sterbenden Menschen  

Leisnig

Diana Fischer aus Leisnig ist seit Sonnabend „Botschafterin der Wärme“ für das Jahr 2021. Diesen Titel verleiht das „Verbundnetz der Wärme“. Dabei handelt es sich um eine Initiative, welche das ehrenamtliche Engagement in Deutschland fördern und in der Gesellschaft und für die Politik stärker sichtbar machen möchte.

Im Rahmen des diesjährigen Spendenlaufs für das Hospiz Lebenszeit am Leisniger Hasenberg wurde Diana Fischer am Sonnabend offiziell zur Botschafterin der Wärme ernannt. Dafür war an diesem Tag Mandy Baum von der Leipziger VNG-Stiftung in Leisnig auf dem Sportplatz an der Linde.

Diana Fischer ist in Leisnig bekannt unter anderem durch ihr Engagement für den Verein Lebenszeit. Dieser wirbt für das Leisniger Hospiz Lebenszeit Spendenmittel ein. Durch ihre Ernennung zur Botschafterin der Wärme wird auch dem Hospiz Geld zufließen, denn mit der Ernennung ist eine finanzielle Zuwendung seitens der VNG-Stifutng vom 5000 Euro verbunden.

Beruflich ist Diana Fischer als Hebamme tätig. Mit ihrem Engagement für den Verein und damit das Hospiz Lebenszeit unterstützt sie die Bemühungen von Menschen, die Sterbenden einen würdevollen Abschied vom Leben ermöglichen möchten.

Mit ihrer Vereinsarbeit, unter anderem als Mitglied im Vorstand, sorgt Diana Fischer mit einem Netzwerk aus ehrenamtlichen Hospizbegleitern dafür, dass Menschen in Würde und nach ihren Wünschen aus dem Leben gehen können. Leben und Tod – für Diana Fischer schon immer ein Thema, das sie beschäftigt.

Von Steffi Robak