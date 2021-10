Leisnig: Vollsperrung noch bis Ende der Woche

Leisnig

Noch bis Ende der Woche müssen sich die Autofahrer gedulden: Wer aus Richtung Döbeln über Großweitzschen nach Leisnig fährt, bekommt weit vorm Ortseingang die Information, dass es dort gerade eben nicht nach Leisnig geht. In Fischendorf bekommt ein Abschnitt der Straße derzeit einen neuen Belag.

Das ist schon zu einem großen Teil erledigt. Die Fahrbahndecke ist schon wieder schwarz. Nach und nach kommen dieser Tage alle Schichten auf die Fahrbahn, damit eine stabile Straße entsteht. Zum Ende der Woche sollen die Arbeiten beendet sein, so dass der Straßenabschnitt dann wieder freigegeben werden kann.

Wie bereits berichtet, hat es vor allem die offizielle Umleitung in sich, denn diese führt über Hartha. Ausgewiesen wurde diese vom Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv), welches zum Freistaat Sachsen gehört. Der Freistaat ist der Bauherr dieses Vorhabens, denn es handelt sich um die Staatsstraße S 34.

Seit Jahren hat die Stadtverwaltung Leisnig beim Baulastträger immer wieder auf den schlechten Straßenzustand an dieser Stelle aufmerksam gemacht. Jetzt wurde das Vorhaben in den Finanzhaushalt des es Freistaates Sachsen aufgenommen. 130 000 Euro fließen dafür aus dem sächsischen Finanzhaushalt. Die Stadt Leisnig muss also keinen Cent dazu bezahlen.

Die von unten kommend auf der rechten Seite ehemals befindliche Abgrenzung, welche die Fahrbahn auf diese Weise ein Stück einengte, sollte als Streifen entlang der Straße für Fußgänger freigehalten werden. Stattdessen einen Fußweg dort zu bauen, ist allerdings nicht Bestandteil des aktuellen Bauprojektes.

Von Steffi Robak