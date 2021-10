Leisnig: Vor Benefiz-Gala in den Corona-Testbus 

Leisnig

Geimpft, Getestet, Genesen – unter diesen Voraussetzungen haben Besucher der diesjährigen Leisniger Benefiz-Gala Zutritt zur St.-Matthäi-Kirche. Die Veranstalter sorgen am 9. Oktober dafür, dass sich Menschen, die nicht geimpft sind, vor der Veranstaltung testen lassen können.

Chipkarte mitbringen

Schon weit vor Beginn der Gala ist also an der Kirche etwas los. Wer sich testen lassen möchte, solle dafür seine Chipkarte mitbringen, sagt Organisator Hansjörg Oehmig. Vor der diesjährigen Leisniger Benefizgala wird es ein musikalisches Warm Up geben mit Tino Ludwig am Saxofon. „Weil es die 20. Gala ist, empfangen wir die Gäste bereits ab 17 Uhr an der St.-Matthäi-Kirche mit einem Vor-Show-Programm“, so Oehmig weiter.

Testbus ab 16 Uhr da

Zudem besteht die Möglichkeit, sich auf Corona testen zu lassen. Dafür konnte Oehmig Michael Köhler gewinnen, der 16 bis 18 Uhr einen Testbus zur Verfügung stellt. Die Gala beginnt 19.30 Uhr. Der Kartenvorverkauf für die Leisniger Benefizgala läuft bereits in der Stadtbibliothek Leisnig im Stadtgut.

Kartenvorverkauf läuft

Der Kartenpreis beträgt unverändert 7 Euro. Jede weitere Spende kommt ebenfalls den Kinderspielplätzen der Region zu Gute. Außerdem fließt Spendengeld an den Verein Lebenszeit. Dieser unterstützt das Leisniger Hospiz.

Von Steffi Robak