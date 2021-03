Leisnig

Rosi Pfumfel, Vorsitzende des Tierschutzvereins Leisnig, ist in Sorge: Der Lockdown könne Menschen verleiten, sich unüberlegt ein Tier anzuschaffen. Vor allem warnt sie davor, dass Tiere online gekauft werden. Nicht selten seien beispielsweise Welpen so krank, dass sie schon kurz nach der Übergabe an den neuen Besitzer sterben.

Tierheim warnt: Haustiere nicht unüberlegt anschaffen

Den Wunsch vieler Menschen nach einem tierischen Gefährten, spürt derzeit auch das Tierheim des Tierschutzvereins „Tiernothilfe“ Leisnig, dem Pfumfel vorsteht.. Auch wenn die Tierschützer sich über das große Interesse an Tieren freuen, warnen sie auch vor der leichtfertigen Anschaffung eines Tieres. Momentan löse der Lockdown möglicherweise den Wunsch nach einem Tier aus.

„Die Freundschaft zu einem Tier ist etwas ganz Besonderes. Tiere bringen Freude, sie schenken Wärme und Zuneigung. Dinge, nach denen sich viele gerade sehnen. Dennoch darf dies nicht dazu verleiten, sich leichtfertig ein Tier anzuschaffen. Ein Tier braucht volle Aufmerksamkeit – auch nach Lockdown und Homeoffice, wenn Bars und Cafés wieder öffnen und der Sommerurlaub vor der Tür steht. Sie sind nicht nur ein Zeitvertreib in Pandemiezeiten, sie sind eine Verantwortung fürs Leben“, sagt Rosi Pfumfel.

Abgabewelle befürchtet

Bisher wurden nur vereinzelt Tiere im Tierheim in Leisnig abgegeben. Die Sorge vor einer Abgabewelle von unüberlegt beim Züchter oder im Zoofachhandel gekaufter Tiere ist jedoch groß. „Wir als Tierheim prüfen vor einer Adoption genau, ob Tier und Mensch auch wirklich zusammenpassen und das Tier das Zuhause-für-immer vorfindet, das es verdient. Die Suche in einem Onlineportal für Kleinanzeigen scheint da manchen Interessenten leider als der vermeintlich einfachere Weg“, sagt Rosi Pfumfel.

Alptraum Online-Kauf: Welpen sterben

Doch dieser Weg entpuppt sich schnell als Albtraum: Über Online-Anzeigen verkaufte Welpen stammen vielfach aus Vermehrerzuchten in Osteuropa, wo die Tiere unter katastrophalen Bedingungen gehalten werden. Die Welpen werden viel zu früh von der Mutter getrennt und nach Deutschland gebracht. Die meisten von ihnen sind krank, viele sterben – oft auch kurz nach der Übergabe an den neuen Halter.

Appell: Im Notfall Polizei einschalten

Die Verkäufer hinter den Anzeigen bleiben anonym und sind nach der Übergabe nicht mehr auszumachen. Die Tierschützer appellieren daher an jeden Interessenten, kein Tier über eine Onlineanzeige zu kaufen. Sollte man das Gefühl haben, dass etwas nicht mit rechten Dingen zugeht, ist das Veterinäramt oder im Notfall die Polizei zu informieren. Auch Tierhalter, deren Welpen nach dem Kauf erkranken, sollten diese Fälle melden. „Wir können nur dazu raten, sich bei der Entscheidung für ein Tier Zeit zu nehmen und sich eingehend zu informieren. Im Tierheim werden sich die Mitarbeiter bemühen, einen passenden Schützling zu finden.“

Von sro/daz