Leisnig: Warum Michael Heckel nun doch nicht aufhört mit der Politik

Leisnig

Mit 60 Jahren hat er mal gesagt: „ Mit 70 höre ich auf.“ Kürzlich feierte Michael Heckel aus Sitten nun seinen 70. Geburtstag. Womit auch immer er aufhört – die Kommunalpolitik ist es nicht. LVZ.de fragte nach, wie der Bockelwitzer Ortschaftsratsvorsitzende und frühere Bürgermeister von Bockelwitz seinen Spruch von früher heute sieht.

Herr Heckel, Sie sind also noch immer dabei, als SPD-Stadtratsmitglied und als Ortschaftsratsvorsitzender. Wie kommt’s?

Früher habe ich mal gesagt: Gefallene Götter sollen nicht in den Himmel. Das hätte bedeutet: Ich hätte es mit der Kommunalpolitik gut sein lassen können. Aber ich mach’s doch gerne und fühle mich wohl dabei. Deshalb mache ich auch weiter.

Was ist noch wichtig in Ihrem Leben außer Politik?

Die Familie. Und dann noch Bücher. Davon besitze ich etwa 10 200 Stück. Ich räume immer nur das weg, was ich schon gelesen habe. 200 sind noch ungelesen. Jeden Tag so 100 bis 200 Seiten müssen schon drin sein. Bei Gedichten, die ich gern mag, geht’s dann schon mal etwas schneller vorwärts.

Was glauben Sie, wird sich für Leisnig nach der nächsten Bürgermeisterwahl ändern?

Nichts, denn der Bürgermeister als Verwaltungs-Chef kann keine völlig neue Stadtpolitik machen. Er ist vom Stadtrat beauftragt. Und dessen Zusammensetzung ändert sich nicht.

Ihre SPD-Fraktion will zusammen mit drei weiteren im Rat vertretenen Parteien als gemeinsamen Kandidaten Carsten Graf aufstellen. Wie viel persönliche Initiative von Ihnen steckt dahinter?

Darüber kann man gut spekulieren. Fakt ist: Im Stadtrat sind die Diskussionen zu den einzelnen Themen längst nicht mehr so rau und kontrovers wie früher. Es gab ja auch bei den Parteien diverse personelle Veränderungen. Das hatte auch zur Folge, dass in Abstimmung von vier Parteien der Gedanke aufkam, wir sprechen noch mal den an, der zur jüngsten Bürgermeisterwahl den jetzigen Amtsinhaber im ersten Wahlgang schon mal geschlagen hatte – mit der einfachen und nicht mit der nötigen absoluten Mehrheit. Dort knüpfen wir wieder an.

Der Kandidat kommt ja nun nicht aus Leisnig, sondern aus Mutzschen...

Durch seine Frau hat er einen persönlichen Bezug zu Leisnig, und er hat ja auch mehrere Jahre in Altleisnig gewohnt. Wir hätten auch gern wen aus den eigenen Reihen genommen. Das hat sich aus verschiedensten Konstellationen so nicht ergeben.

Wo sehen Sie für Leisnig die nächsten Entwicklungsschwerpunkte?

Beim Kulturbahnhof oder für das Kulturzentrum sind die Pflöcke eingeschlagen. Da geht es vorwärts, und das ist in Ordnung so.

Alles Stadtthemen und nichts fürs Dorf...

Es kommt doch vieles, was zuletzt in der Stadt oder am Stadtrand entstanden ist, auch den Menschen aus den Dörfern im Umfeld zugute. So wie zum Beispiel auch das Stadtbad. Da hatte ich zunächst größte Bedenken, dass uns das Projekt über Jahre hinweg finanziell fesselt. Das ist so aber nicht gekommen. Eine komplette Kehrtwende sehe ich jedenfalls mit der Bürgermeisterwahl nicht.

Welcher Aufgabe widmen Sie sich persönlich besonders gern?

Eine besonders schöne Aufgabe ist für mich die Flurneuordnung. Sie ist die Grundlage, dass sich die zur Kommune gehörenden Ortsteile auch in den kommenden Jahrzehnten gut entwickeln können. Die Dörfer sollten wir bei der kommunalen Politik für Leisnig auch künftig nicht aus den Augen verlieren. Die Flurneuordnungsverfahren für Bockelwitz, Polkenberg, Altleisnig und Naunhof laufen ja noch, und etwa drei bis fünf Jahre sind dafür noch nötig. Es würde mich freuen, wenn ich alle noch abschließen könnte.

Von Streffi Robak