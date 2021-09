Leisnig: Warum es bei Ludwig Güttlers Konzert um mehr geht als um den guten Ton 

Leisnig

Wenn es ein Konzert mit dem Blechbläserensemble Ludwig Güttler in der Region Döbeln gibt, dann in der Polditzer Kirche. Professor Ludwig Güttler freut sich, zum Tag der Deutschen Einheit, dort ab 17 Uhr mit seinen Bläsern zu gastieren. Mit dieser Zeitung sprach er darüber, was es auf sich hat mit diesem Konzert.

Herr Professor, wie kam es zu diesem Termin?

Professor Ludwig Güttler: Das lag wie eigentlich immer an Peter Fritzsch. Diese gute Seele der Kirchgemeinde fragte in seiner netten Art an, ob es nicht mal wieder ein Konzert mit meinem Ensemble in Polditz geben könnte. Der 3. Oktober passte allen Mitwirkenden, immerhin ein Staatsfeiertag. Ich freue mich sehr, es wird etwas Besonderes.

Worin besteht das Besondere?

Es gibt erstmals nicht nur Ton- sondern auch Filmaufnahmen. Auch dabei spielt der Klang eine besondere Rolle. Das Material soll Verwendung finden für einen Image-Film über die Instrumentenbau-Werkstatt Ricco Kühn in Oederan.

Was verbindet Ihr Ensemble mit dieser Werkstatt?

Seit 20 Jahren arbeiten wir mit dem Unternehmen Kühn zusammen. Alle Trompeten, die in diesem Ensemble gespielt werden, sowie auch das Waldhorn von Erich Markwart, Solohornist in der Staatskapelle Dresden, wurden in der Werkstatt von Herrn Kühn gefertigt.

Blasinstrumente aus Oederan sind weltweit hoch geschätzt. Sie werden gespielt von Chicago bis China, alle wissen Bescheid – nur hier in Deutschland nicht. Um daran etwas zu ändern, wird jetzt in Polditz nicht nur Ton- sondern auch Bildmaterial aufgenommen. Diese Kirche ist für ihre für derartige Aufnahmen hervorragend geeignete Akustik bestens bekannt.

Welche Highlights erwarten die Gäste am Sonntag?

Das ist das Schwierigste, denn so gut wie alles, was wir spielen, kann als Highlight gelten. Ich entscheide immer schweren Herzens, was wir d weg lassen. In Polditz werden unter anderem Stücke von Henry Purcell, Erasmus Widman, Johannes Brahms und Heinrich Schütz sowie selbstverständlich mehrere Stücke von Johann Sebastian Bach gespielt.

Blechbläserensemble Ludwig Güttler, 3. Oktober, 17 Uhr Kirche Altleisnig zu Polditz; Ladegastorgel: Friedrich Kircheis. Kartenreservierungen per Email unter polditzerorgelverein@gmx.de.

Von Steffi Robak