Leisnig

Der Schreibtisch im Büro von Leisnigs Bürgermeister Tobias Goth (CDU) sieht noch aus wie immer: nach Arbeit. Papiere sind ausgebreitet, die Unterschriftenmappe liegt bereit, es ist noch einiges abzuarbeiten bis zum 31. Juli 2022. Das ist sein letzter Tag im Amt als Bürgermeister von Leisnig. Und was kommt dann?

Am Schreibtisch im Leisniger Bürgermeisterzimmer gibt es immer ein paar Dinge abzuarbeiten. Quelle: (Archiv): Steffi Robak

Hauptsache nach vorn

Der Wahlkampf für die Bürgermeisterwahlen am 12. Juni hat jedenfalls begonnen, mit den vier Bewerbern. Tobias Goth hatte das Amt 2008 von seinem Vorgänger Heiner Stephan übernommen. 2015 wurde er wiedergewählt. Für eine dritte Wahlperiode möchte er nicht mehr zur Verfügung stehen. Wie blickt er heute auf die letzten Wochen seiner Amtszeit?

Hauptsache nach vorn: Tobias Goth bei einem Leisnig-Besuch von Dr. Fritz Jaeckel (Mitte), bis 2017 Sächsischer Staatsminister für Bundes- und Europaangelegenheiten. Dritter im Boot: Thomas Katzschmann von den Leisniger Kanuten. Quelle: (Archiv): Sven Bartsch

Reizvolles Amt

„Dass es vier Kandidaten gibt, offenbart ein vielfältiges Interesse an der Tätigkeit. Wie die vier Bewerber um das Amt das sehen, kann ich nicht bewerten. Das Reizvolle am Bürgermeisteramt besteht ja darin, an oberster Stelle für eine Stadt mitgestalten zu können. Wenn die Harmonie stimmt mit den außerdem daran Beteiligten, dann funktioniert das auch gut für den jeweiligen Bürgermeister.“

Gratulation und Blumen im Rathaus zur Wiederwahl 2015: Goth tritt seine zweite Wahlperiode an. Für eine dritte steht der CDU-Mann 2022 nicht mehr zur Verfügung. Quelle: (Archiv): Steffi Robak

Gemeinsam für das Miteinander

Gemeinsame Anstrengungen für eine Sache sorgen für das Miteinander, das eine Kommune braucht. „Es ist ja nicht so, dass in diesen Dingen in Leisnig gar nicht diskutiert wurde und wird. Wichtig ist: Es geht bei der Leisniger Stadtpolitik zielgerichtet nach vorn. So empfinde ich das und ich denke, das war auch schon zu Heiner Stephans Zeiten so.“

Gemeinsam für das Miteinander: Das steht als Motto über den Sitzungen vom Leisniger Jugendstadtrat, die Tobias Goth stets selbst leitete. Quelle: (Archiv): Wolfgang Sens

Nachhaltig positive Eindrücke

Goth blicke auf mehrere Momente in seiner Amtszeit zurück, die ihn noch immer nachhaltig positiv beeindrucken. Die Tatkraft und der Unterstützungswillen in den Wochen und Monaten nach dem Muldehochwasser 2013 gehört dazu. Große Unterstützung kam dabei aus Leisnigs westfälischer Partnerstadt Bünde.

„In den Jahren danach konnten mit der Anstrengung vieler - nicht zuletzt der Stadtverwaltungsmitarbeiter – mit 111 Projekten die Flutschäden in und um Leisnig behoben werden. Das hatte einen Investitionsrahmen von 18,8 Millionen Euro und brachte Leisnig trotz des tragischen Auslösers an vielen Stellen voran.“

Städtepartnerschaft spielt für Leisnig eine große Rolle. Aus Bünde kam große Unterstützung nach dem Hochwasser 2013. (Tobias Goth hier mit einem Foto von den Anfangsgründen der Städtepartnerschaft.) Verbunden ist Leisnig zudem mit dem ungarischen Halasztelek und dem italienischen Oggiono. Quelle: (Archiv): Sven Bartsch

Jedes neue Feuerwehrauto ein Grund zur Freude

Doch auch jedes neue Feuerwehrfahrzeug sei für ihn ein Grund zur Freude. Was er an Leisnig hoch schätzen lernte, ist das ehrenamtliche Engagement der Bürger, neben der Feuerwehr auch in den Vereinen. „Das ist einfach stark, wie sich das für die Stadt entwickelt hat. Es ist toll für Leisnig und ich wünsche mir, dass sich die Stadt das so erhalten kann.“

Tobias Goth (rechts) holt persönlich ein Drehleiterfahrzeug bei seinem Oschatzer Amtskollegen Andreas Kretschmar ab. Quelle: (Archiv): Christian Kunze

Stadtsanierung nicht so schnell wie gewünscht

Bei den Dingen, die in seiner Amtszeit nicht so gut gelungen sind, ordnet Tobias Goth die Stadtsanierung ein. „Auf diesem Sektor hätte ich mir einen größeren Fortschritt für die Stadt gewünscht.“

Doch es gehe alles nur so schnell, wie es auch die Rahmenbedingungen für die Grundstückseigentümer hergeben. Der Wohnungsleerstand sei nach wie vor bedrückend. Die Schließung der Geburtenstation und des Kinderkrankenhauses an der Helios-Klinik betrachtet er ebenfalls als einen herben Einschnitt.

Viel Neues, Gutes in den Startlöchern

„Es konnte leider nicht alles Gute erhalten bleiben, was Leisnig hatte. Trotzdem steht viel Neues, Gutes in den Startlöchern. Für meinen Nachfolger gibt es vieles zu tun. Und ich wünsche demjenigen, der es wird, dass er diese positiven Impulse aufgreift, zusammen mit den Menschen, die hier sind und die auch selbst tatkräftig Unterstützung leisten, sei es als Unternehmer, Vereinsakteur oder Kommunalpolitiker.“

Raus aus der Politik

Er selber steige aus der Politik erst mal aus. „Das Interesse bleibt natürlich bestehen, am Weltgeschehen, an Europa, an Deutschland. An Leisnig sowieso. Das verfolge ich selbstverständlich weiter.“

Beruflich werde es für ihn auf ein Beschäftigungsverhältnis hinauslaufen, sagt Goth. „Das Thema Energiewende interessiert mich. Dort bewegt sich gerade viel, also in der Branche der regenerativen Energien. Darin sehe ich für mich ein berufliches Betätigungsfeld, das mir Spaß macht und für mich eine neue, motivierende Herausforderung sein kann.“

Von Steffi Robak