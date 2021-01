An der Leisniger Oberschule haben die Tage der offenen Tür immer ganz schön gezündet. Doch dieses Jahr läuft wegen der einschränkenden Corona-Bestimmungen nichts. Neu: Am Donnerstag läuft die erste von zwei Online-Konferenzen mit der Schulleiterin. Die Eltern künftiger Fünftklässler müssen Anmeldetermine vereinbaren.

Am Tag der offenen Tür war immer was los an der Leisniger Oberschule. In Zeiten der Corona-Verordnungen müssen andere Ideen zünden. Quelle: (Archiv): Sven Bartsch