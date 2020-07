Leisnig Weinfest 2020: Security gegen Hauswandpinkler

Leisnig

Dieses Jahr wird es erstmals Security geben zum Weinfest in Leisnig – das hat ausnahmsweise mal nichts mit Corona zu tun, zumindest nicht ausschließlich. Auch so hätte der Verein jemanden angeheuert, der mit einem professionellen Auge zum Beispiel in der Dunkelheit in die Ecken schaut. „Wir wollen keinen Ärger riskieren mit Anliegern wegen vollgepinkelter Hauswände“, begründet Vereinsvorsitzender Sven Wolf.

Saubere öffentliche Toiletten

um Weinfest sollen die öffentlichen Toiletten in der Neugasse nicht nur geöffnet, sondern auch betreut werden. „Das gehört zu einem Fest mitten in der Stadt dazu, dass es dann auf den Toiletten auch sauber und ordentlich ist. Dafür hat der Vereinsvorstand schon zu jemandem Kontakt aufgenommen, der das in bewährter Weise schon gut erledigt hat“, sagt Wolf. Er ist sich aber auch sicher: Weil das ein paar Cent kostet, werden einige Festbesucher versuchen, sich anderweitig zu erleichtern, um sich die paar Groschen zu ersparen. Deshalb: Security.

Absage noch eine Woche zuvor möglich

Bei einem Unternehmen, das in und um Leisnig bereits aktiv war, soll deswegen angefragt werden. „Natürlich werden die Mitarbeiter dann auch darauf achten, dass die Vorgaben des Hygienekonzeptes für das Weinfest eingehalten werden“, so Wolf weiter. Dieses muss der Verein noch beim Ordnungsamt der Stadt einreichen.

Dieses Konzept ist im Übrigen der Dreh- und Angelpunkt, wenn es darum geht, ob es ein Weinfest gibt oder doch nicht. „Wir haben allen den beteiligten Mitwirken mitgeteilt, dass wir derzeit unter Vorbehalt planen“, heißt es weiter, „bis eine Woche vorher müssen alle damit rechen, dass es noch abgesagt werden könnte.“ Letztlich müsse alles organisatorisch auch für den Verein als Veranstalter umsetzbar sein“, sagt auch Mike Isendahl.

Besucher sollen selber auf Abstand achten

Mit dem Hygienekonzept will sich der Verein an die aktuell gültige Corona-Verordnung des Freistaates Sachsen anlehnen. Die hat im Zusammenhang mit öffentlichen Festen ihre Tücken, denn: Es handelt sich beim Leisniger Markt um einen öffentlichen Platz. Dort kann niemand den Leuten den Zutritt verwehren. Auf genügend Abstand zueinander müssen die Besucher achten.

Wie das geht bei so einem ja doch auf Geselligkeit ausgelegten Ereignis, werde sich wohl erst an diesem Abend zeigen.

Standbetreiber ebenfalls in der Pflicht

Das Weinfest steigt am Sonnabend, 19. September, ab 17 Uhr. Um die Einhaltung der Abstandsregeln zu erleichtern, werden Tische und Bänke etwas weiter auseinander gerückt, das Feierareal ein Stück nach oben in Richtung Sparkasse ausgeweitet. Es werde zudem schriftlich auf alle Vorgaben hingewiesen.

Und die Betreiber der verschiedenen Stände sind ebenfalls gefordert, entsprechende Maßnahmen zu ergreifen, unter anderem Plexiglaswände aufzustellen. Neben Vereinen beziehungsweise Gastronomen der Region werden auch Gäste aus dem ungarischen Halasztelek zum Leisniger Weinfest mit ihrem Angebot präsent sein.

Von Steffi Robak