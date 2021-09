Leisnig: Wende-Hymne mit Cello und Tastengeige 

Leisnig

Selten verknüpfen sich lokale und internationale Musikschaffende in so kurzer Zeit so intensiv miteinander wie für das Abschlusskonzert vom Musiksommer. Im Kulturbahnhof Leisnig studierten Musikerinnen und Musiker unter anderem aus Algerien, Brasilien, Indien, Irland und Portugal auf Einladung vom Kulturbahnhof mit den dortigen Musikern das Programm ein.

Experimentelles Musizieren

Im großen Bahnhofsorchester wirken dann musikalische Laien aus Leisnig und der Umgebung mit. Das Experimentelle daran: In der Woche vorm Abschlusskonzert stoßen die Laienmusiker zu den täglichen Abend-Proben dazu. Damit am Ende ein Konzert daraus wird, welches hunderte Zuhörer zu begeistern vermag, muss zu den Proben alles funktionieren.

Jeden Abend präsentiert ein anderer internationaler Gast ein neues Stück und studiert es mit dem gesamten Orchester ein. Nicht zuletzt ist es dem musikpädagogischen Geschick dieser Menschen zu verdanken, dass trotz Vielsprachigkeit und unterschiedlicher musikalischer Fertigkeiten alle verstehen, was gerade dran ist. Das verbindende Element ist die Musik. Freitag, zur Generalprobe, muss alles passen.

Wende-Hymne „Als ich fortging“ beeindruckt

Und es passte. Ob melancholische Volksweise, Party-Song, Liebes-Ballade oder Kinderlied – die Stücke spiegeln die Mentalität des Land es wider, woher die Musiker kommen. Unter ihrer Anleitung entsteht erst das Arrangement in Leisnig – abhängig davon, welche Instrumente im Bahnhofsorchester vertreten sind.

Johanniter Unfallhilfe im Corona-Testzelt

Als deutschen Gastgeberbeitrag wählte Organisatorin Katryn Döhner das Lied „Als ich fortging“ von der DDR-Rockband Karussell. Mit neu entstandenen Parts für Cello und Tastengeige berührte es die Mitwirkenden bereits zu den Proben und zum Konzert auch die Zuhörer. Diese erschienen so zahlreich, dass außerhalb des Biergarten-Zauns zusätzlich Stühle gestellt wurden. Die Organisatoren hatten zudem die Johanniter Unfallhilfe von Leisnig gebeten, vorm Veranstaltungsgelände in einem Zelt Corona-Tests anzubieten.

Ein Plus: Bühne am neuen Standort

Die Stadt unterstützte das Konzert beim Bühnenbau. Rückenwind kam vom Leipziger Verein „Land in Sicht“, der in ländlichen Region Initiativen für Weltoffenheit sowie demokratische und soziale Denkweisen unterstützt. Im Vergleich zur Veranstaltung 2020 gab es einige Neuheiten, zum Beispiel: die Bühne am neuen Standort.

Bahnhof mit eigener Gastronomie

Dadurch kann vom Bahnhofsvorplatz aus das Konzert verfolgt werden. Ein Hingucker ist die Verkleidung der Bahnhofsunterführung. Im vergangenen Jahr von der Deutschen Bahn erneuert, bietet sie optisch und akustisch einen optimalen Hintergrund. Weiteres Plus: Mit Andreas Schützeneder ist nun ein Gastronom am Bahnhof am Start.

Von Steffi Robak