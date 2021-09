Leisnig: Wenn der rumänische Handwerker klingelt

Leisnig/Waldheim/Roßwein

In Leisnig und der weiteren Umgebung ist derzeit eine Gruppe mutmaßlich rumänischer Handwerker unterwegs. Sie fragen dort nach Arbeit beziehungsweise bieten ihre Handwerkerleistungen an. Die Polizei rät zur Vorsicht.

Sie klingeln in der Stadt und in Dörfern

Wie es in diversen Posts auch im Netz heißt, klingeln die angeblichen Rumänen systematisch an Haustüren. In Leisnig wurden die Leute am Sachsenplatz gesehen, aber auch in der Innenstadt sowie in verschiedenen dörflichen Ortsteilen.

Im Kleintransporter unterwegs

Eine Nachfrage bei der Polizeidirektion Chemnitz dazu ergab: Offenbar ist eine Gruppe in einem noch größeren Areal im Altkreis Döbeln gesehen worden. Andrzej Rydzik, Sprecher der Polizeidirektion Chemnitz, zu der Anfrage: „Vereinzelt gab es in der vergangene Woche Hinweise von Bürgern, denen unter anderem in Waldheim ein mit mehreren Personen besetzten Kleintransporter mit rumänischen Kennzeichen aufgefallen war.“

In Roßwein Dachdeckerarbeiten angeboten

Auch in Roßwein sei ein solches Fahrzeug aufgefallen. Dort hatten die Insassen vereinzelt offenbar preisgünstige Dachdeckerarbeiten angeboten. „Es ist durchaus denkbar, dass diese Personen auch in der Leisniger Region unterwegs gewesen waren. Uns sind jedoch keine Straftaten bekannt geworden, die womöglich auf diese Gruppierung zurückgehen könnten.“

„Arbeiten dienen als Täuschung“

Bei derartigen Haustürgeschäften um spontane Handwerkerleistungen – insbesondere Dach- und Pflasterarbeiten – rate die Polizei zur Vorsicht. „Mitunter beginnen diese Handwerker tatsächlich umgehend mit den Arbeiten, beenden diese aber nicht fach- und sachgerecht. Diese Arbeiten dienen nur als Täuschung.“

Vor Ende der Arbeiten soll Geld fließen

Darauf folgt dann der Ärger. Der Polizeisprecher weiter: „Die Auftraggeber werden jedoch oftmals um die Zahlung der bereits geleisteten Arbeiten oder Reparaturen gebeten, wobei auch Druck aufgebaut wird. Was den Geschädigten bleibt, sind neben viel Ärger geringwertige oder gar wertlose Handwerkerleistungen.“ Die Polizei rät, auf derartige spontane Angebote nicht einzugehen.

Von Steffi Robak